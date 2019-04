Covergirl Cosmetics Flagshipstore, New York.

L’importante brand di cosmesi CoverGirl inaugura il suo primo flagship nel cuore di New York City.

Lo Studio di architettura FRCH NELSON in collaborazione con l’impresa statunitense Shawmut Design and Construction ha progettato il primo store fisico del brand che si sviluppa su una superficie di oltre 900 mq. ed occupa due piani di un edificio in un angolo del trafficato quartiere di Times Square.

Questa destinazione, dedicata alla cosmesi, presenta una serie di “esperienze high-tech”, veramente innovative ed immersive, nelle quali i clienti sono incoraggiati a testare e sperimentare i prodotti del marchio. Decori minimalisti in bianco e nero con tocchi di colori vivaci fanno da sfondo ad un interno caratterizzato altresì da differenti tecnologie, quali installazioni glam, a realtà aumentata, dove è possibile provare virtualmente infiniti look di make-up virtuale, grazie alla vasta scelta di palette digitali.

A completare il layout dinamico del negozio si aggiungono una piattaforma digitale per l’accoglienza, postazioni individuali per ogni singola esigenza ed uno studio fotografico. E, Robyn Novak, Vicepresidente e direttore dello Studio FRCH NELSON, spiega: “Il punto vendita CoverGirl di Times Square rappresenta la meta che incarna tutta la bellezza e lo spirito del marchio. In questo mondo vengono enfatizzati i cosmetici offrendo pertanto ai clienti alternative personalizzabili in un contesto veramente Instagrammabile per una connessione social fino all’essenza del brand.”

“I Am What I Make Up”

Tutti gli aspetti del design di questo negozio sono l’incarnazione fisica della filosofia e del moderno slogan di CoverGirl: “I Am What I Make Up”, che incoraggia i consumatori ad usare il make-up come strumento per l’autoespressione; questa innovativa e dinamica formula permette di scoprire, personalizzare e condividere le proprietà dei vari cosmetici in un ambiente fisico dalle caratteristiche estetiche veramente accattivanti. Le postazioni Glam situate su entrambi i piani sono gli ambienti ideali in cui realizzare concretamente il proprio modello di bellezza.

L’in-store communication si avvale di segnaletica digitale con due immense insegne di circa otto metri, display luminosi personalizzati, lightbox e in-store TV, senza contare le scenografiche pareti principali abbellite da grandi cerchi luminosi a LED. Il CoverGirl store rappresenta una formidabile piattaforma virtuale che, grazie all’inserimento di nuove strategie digitali, è in grado di connettere identità e bellezza.

FRCH NELSON

Lo Studio si occupa di progettazione architettonica, interior design, design grafico e di prodotto, consulenze, nel settore di strutture ricettive, opere commerciali, gestendo in maniera completa ed approfondita il processo di creazione. Con oltre 50 anni di esperienza opera a livello globale. Vari i riconoscimenti, tra cui il “The Design Firm of the Year”, ed il merito di essere uno tra i 5 migliori studi di architettura dal Building Design+Construction. I clienti di FRCH NELSON sono firme celebri quali Macy’s, Saks Fifth Avenue, Disney, Tiffany’s, Luxottica, Dick’s Sporting Goods, Target Corporation, Hershey’s, Subway, Yum!.

