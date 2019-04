WATCHES OF SWITZERLAND Soho, New York.

Lo Studio di design londinese CAPELO in collaborazione con lo Studio di architettura MNA di New York hanno contribuito alla realizzazione del nuovo flagship store Watches of Switzerland, nel cuore dello shopping di Soho nella Grande Mela.

Il Gruppo Watches of Switzerland, fondato nel 1924, è il più importante retailer nel settore del lusso nel Regno Unito, ed ha scelto Greene Street al n.60 per ospitare il suo secondo showroom nel territorio statunitense.

Obiettivo del team di progettazione è stato quello di creare uno spazio commerciale, incastonato in un edificio del 1880, che rispecchiasse il carattere del Soho District attraverso l’esposizione dei migliori brand dell’alta orologeria.

Con una facciata esterna di nove metri ed oltre 771 mq di superficie interna che si dipana su due piani, la boutique presenta una varietà di materiali dissimili tra i quali spiccano mattoni a vista e gesso lucido per le pareti, legno di rovere per le pavimentazioni, piastrelle in latta per le decorazioni dei soffitti, acciaio annerito per finiture ed acciaio inox per gli infissi; tutto ciò contribuisce alla messa a punto di uno scenario veramente elegante ed invitante per l’esposizione delle prestigiose collezioni.

La boutique propone i principali brand storici svizzeri (Patek Philippe, Rolex, Omega, Cartier, Breitling, IWC, Jaeger-LeCoultre, Hublot, Ulysse Nardin, Girard-Perregaux, Tag Heuer, Tudor, Bremont e Longines), insieme ad un’offerta speciale di orologi vintage, un’area ristoro, una biblioteca ed una collezione in continua evoluzione di opere d’arte fotografica.

Il CEO del Gruppo Watches of Switzerland, Brian Duffy, così dichiara: “Questo flagshipstore rappresenta per il nostro brand un notevole traguardo sotto vari punti di vista, a partire dalla scelta della location, al design, ai dettagli architettonici, alle creazioni di lusso in offerta, ai nostri partner che uniti ad un team altamente competente, hanno contribuito all’attuazione di un ambiente nel quale si assapora una shopping experience coinvolgente, difficilmente riscontrabile in altri punti vendita di questo settore. Pertanto, questa realizzazione costituisce il principio di un interessante viaggio di sviluppo nel mercato statunitense.”

Il primo piano è elegante ed estremamente spazioso, grazie anche alla presenza di originali colonne decorative in cemento con capitelli che si ergono sino alla considerevole altezza dei tre metri del soffitto; qui, sono ospitati i tre più importanti brand Rolex, Patek Philippe e Cartier.

La suddivisione dei vari spazi è poi assicurata da pareti divisorie in vetro con cornici in metallo, comunque in grado di mantenere una comunicazione visiva; i marchi Omega, Breitling, IWC Schaffhausen, Hublot e Jaeger-LeCoultre sono invece disposti lungo le pareti perimetrali.

Un particolare pannello digitale mette in luce la libreria, la parete degli accessori e la ricercata scala in acciaio e rovere annerito che invita il consumatore a spingersi sino al piano interrato.

Punto focale del piano inferiore è dato dal locale bar, progettato in collaborazione con Death&Co., famosa catena della ristorazione di NY, che consta di un bancone in rovere, marmo e ottone con dettagli in pelle intrecciata; qui, l’atmosfera è maggiormente enfatizzata dalla presenza di lampade a sospensione Lee Broom che pendono dal soffitto finemente decorato in maiolica. Altre aree dedicate a Tag-Heuer e Tudor, insieme al servizio assistenza clienti, sono posizionate a ridosso delle pareti.

Così, Lynda Murray dello Studio di Architettura Capelo spiega: “In un luogo così lussuoso, dove il design è curato nei minimi dettagli, il cliente sarà maggiormente attratto dalla raffinatezza dell’alta orologeria svizzera offerta da Watches of Switzerland”.

Questo sodalizio di successo tra gli Studi CAPELO e MNA porterà presto alla realizzazione del secondo flagshipstore per Watches of Switzerland, presso il nuovo Hudson Yard di Manhattan.

Client Watches of Switzerland

Architectural and interior design consultancy CAPELO & MNA

Lead consultant/project manager Watershed Partners, Inc.

Services Consultant Rosini Engineering

Main contractor Shawmut Design & Construction

Millwork contractor Norclair

Photos courtesy Peter Murdock

Watches of Switzerland

Un tempo conosciuto come Aurum Group Ltd, il Gruppo Watches of Switzerland è il più importante Concessionario di gioielli ed orologi di prestigio, operante nel Regno Unito e negli Stati Uniti, con marchi Goldsmiths (Regno Unito), Mappin&Webb (Regno Unito), Watches of Switzerland (Regno Unito e USA) e Mayors (USA). Il Gruppo Watches of Switzerland possiede più di 130 showroom (di cui 13 boutique monomarca dedicate in partnership con Rolex, TAG Heuer, Omega e Breitling ed ha una presenza di primo piano nell’aeroporto di Heathrow).

Lo Studio londinese CAPELO, fondato nel 2016, da Lynda Murray, Marius Coetzee e Gerald Allbury lavora su diverse scale di progetto, passando dall’architettura di edifici commerciali e residenziali, con l’intento di coniugare cultura e specializzazione professionale, sperimentazione e tecnica, visione originale e qualità del design. Nel settore retail collabora con Mappin & Webb a Glasgow e Watches of Switzerland New York.

Lo Studio MNA nasce nel 1995 con l’intento di considerare ogni progetto quale occasione di esplorazione. Considerevoli gli interventi per i punti vendita dei marchi Coach, Michael Kors, West Elm, Hold Everything, Lilly Pulitzer, Martin & Osa e Hurley; realizzazione di numerosi negozi in tutto il mondo per Ralph Lauren; recenti sono le collaborazioni con Patagonia, Lucky Brand Jeans, Aerie e Tommy Bahama, mentre molteplici sono le attuazioni nel campo delle residenze di lusso da Park Avenue sino a Big Sur.

