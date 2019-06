A New York il primo pop up store “Art & Caffeine” di FAEMA.

FAEMA sbarca a New York, Lower East Side, con il primo pop up store Art & Caffeine.

Dopo l’inaugurazione del flagship store di Milano, avvenuta lo scorso ottobre, il brand di Gruppo Cimbali porta nella Grande Mela un’esperienza unica promuovendo la cultura del caffè, dalle tradizioni artigianali alle nuove tendenze.

Fino al 29 giugno coffe specialists e semplici amanti del caffè si incontreranno in un suggestivo spazio di formazione e creazione per condividere la loro passione e scoprire tutti i segreti del più piacevole e gustoso dei riti quotidiani.

Numerose iniziative e un menù “speciale”

Ricco il calendario di appuntamenti, aperti anche al pubblico, ai media e agli influencer del settore: da momenti formativi e creativi tenuti da alcuni dei più importanti guru del caffè, ai dibattiti e presentazioni curate dai professionisti del settore, fino alle competizioni di brewing, latte art e molto altro ancora.

E per tutti i visitatori, la possibilità di degustare un menù speciale di 16 proposte di roaster internazionali preparate con diversi metodi di estrazione, dall’espresso al “flash brew”, dal Chemex al V60, oltre a una bevanda d’autore per ogni settimana di apertura.

L’attenzione al sociale

Il tutto con un’attenzione particolare al sociale: il ricavato, infatti, sarà devoluto a Coffee Kids, un’organizzazione no-profit che aiuta i giovani coltivatori di caffè a creare un’attività di successo e una fonte di reddito sostenibile.

Riflettori accesi su Faema E71E

Le degustazioni e le dimostrazioni vedranno come protagonista FAEMA E71E, iconica macchina firmata Giugiaro Design e progettata per esaltare la manualità e l’esperienza del barista nella preparazione di caffè espresso e bevande a base di latte.

L’allestimento del pop up store “Art & Caffeine” di New York, così come quello del flagship milanese, è a cura della designer e artista americana Mika Cali. L’arredo è firmato Magis, con l’Officina Collection, secondo uno stile spiccatamente industriale, semplice e minimalista.

L’inaugurazione ufficiale è in programma per mercoledì 5 giugno alla presenza delle principali istituzioni italiane presenti in città, clienti, torrefattori e coffee community.

Lo spazio è aperto tutti i giorni dalle 10:00 alle 16:00.

Il programma completo degli eventi e le modalità di registrazione per parteciparvi sono consultabili su artandcaffeine.faema.us