CAMEO e CIAK di L&L Luce&Light, partner ideali per residenziale e retail.

Cameo e Ciak: due parole appartenenti al linguaggio cinematografico prese in prestito per indicare due collezioni di downlight per interni firmate L&L Luce&Light.

Un’analogia ironica e allo stesso tempo riconducibile al tema luce per Cameo, il cui nome si ispira al concetto di breve apparizione di personaggi famosi nei film o in teatro, concetto sinonimo di “mettere in luce”, valorizzare, dare risalto a qualcosa o qualcuno di importante.



Questo significato intrinseco è chiaramente rappresentato dalle caratteristiche di Cameo, la nuova linea di incassi downlight pensati per controsoffitti o nicchie in cartongesso per interni di contesti residenziali che presentano ottiche fisse, ottiche orientabili ±20° o zoom ottico manuale abbinato alle ottiche orientabili ±20°.

Nelle versioni orientabili il corpo ottico può ruotare fino a 360°, al fine di ottenere puntamenti di precisione mediante il controllo dell’emissione luminosa. L’intera gamma Cameo monta Power LED o Power LED High Intensity a seconda dei modelli e tutte le sorgenti sono caratterizzate da un alto indice di resa cromatica CRI >90 per assicurare colori brillanti al soggetto illuminato. Cameo è disponibile nelle finiture nero, bianco o con finitura RAL su richiesta.

Dello stesso concept applicativo di Cameo è il fratello Ciak, una linea di incassi downlight orientabili che offre la possibilità di ruotare il corpo ottico sull’asse orizzontale fino 350° ed estrarlo e inclinarlo verticalmente fino a 70°, per indirizzare la luce con precisione. Anche Ciak monta Power LED con un alto indice di resa cromatica CRI>90.

Grazie all’altezza particolarmente contenuta, Ciak è adatto per il settore retail, posizionato e installato in ripiani di spessore ridotto quali mensole per vetrine e teche. A Ciak, inoltre, è stato riconosciuto il prestigioso premio German Design Award 2019 con la menzione speciale “Excellent Product Design Lighting”.