NORTH SAILS: nuovo store a Newport.

North Sails, leader mondiale per la produzione di vele e brand apprezzato in tutta Europa per le collezioni di abbigliamento lifestyle e tecnico, ha annunciato l’apertura di un nuovo flagship store a Newport (Rhode Island).

Il nuovo store, inaugurato nella citta che ospita l’headquarter del brand, vero punto nevralgico per gli appassionati di vela della East Coast, segna un importante passo avanti nell’evoluzione della strategia retail. Sullo sfondo di Newport, prende vita il mood della collezione North Sails, ispirato alle due anime degli amanti del sailing: crociera e regata.

Lo store, al 16 di Bannister’s Wharf, mette in risalto lo spirito di esplorazione e l’aspetto più avventuroso della passione velica, senza dimenticare le performance tecniche dei prodotti North Sails. Sugli scaffali del nuovo store di Newport, spicca anche la Crew Collection, linea tecnica dedicata a velisti e appassionati degli sport nautici. Lo storico Bannister’s Wharf con l’iconico lungomare è stato scelto come punto di approdo per il nuovo store di Newport, città dalla solida tradizione sportiva, caratterizzata da un profondo legame con il mondo della vela.

Grazie al design e al concept sviluppato ad hoc, lo store è stato progettato nei minimi dettagli per mettere in evidenza ogni singolo capo di abbigliamento: vetrine ad effetto catturano l’attenzione dei clienti, che si lasciano trasportare nel mondo di North Sails attraverso ambientazioni luminose e linee snelle e leggere che sottolineano uno stile architettonico in perfetta sintonia con l’immagine del brand.