HOMME PLISSÉ ISSEY MIYAKE: per il primo monomarca sceglie Tokyo.

Il primo monomarca HOMME PLISSÉ ISSEY MIYAKE al mondo apre in Minami-Aoyama a Tokyo.

Uno spazio di 225 mq. progettato dal designer Tokujin Yoshioka in una delle vie centrali dello shopping della capitale giapponese.

Il concept del nuovo flagship store punta a ricreare il divertimento e l’emozione di un “monozukuri no gemba (workshop)” a cui i visitatori possono assistere.

Per la prima volta in negozio viene mostrata una macchina per la realizzazione del plissè, affiancata da una pressa e una cucitrice, come quelle utilizzate in fabbrica.

In vendita, oltre all’intera gamma delle ultime collezioni, la serie di magliette a maniche lunghe ”COLORS” (disponibili in 10 colorazioni) realizzate mediante la pleated machine presente in negozio.