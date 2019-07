Rivestimenti CESELLO.

La massima armonia estetica e la qualità più eccellente a portata di mano.

Cesello, di Lithos Design, offre ad architetti e designer d’interni 5 nuove soluzioni di rivestimento, originali e inedite, sia a livello decorativo che di tecnica produttiva: un sofisticato alternarsi di dolci ondulazioni di superficie e tracciati più marcati, un tessuto decorativo lieve, ma articolato e dinamico, capace di creare sorprendenti effetti visivi.

Il consolidato know how aziendale è stato ancora una volta applicato ad una nuova ed esclusiva rielaborazione tecnico-concettuale dei macchinari, per ottenere un prodotto totalmente nuovo e brillante, per creare pareti di design realmente sorprendenti.

Nelle foto:

Collection CESELLO mod. Pagoda

Design Raffaello Galiotto

Accattivanti panorami dal sapore asiatico. Marmette incise a rilievo in pietra che evocano le curvature dei tetti delle pagode giapponesi, il riconoscibile susseguirsi di piani sovrapposti che si elevano di livello in livello. E’ un decoro ritmico e ondulato il cui studiato movimento delle incisioni conferisce alle pareti particolare intensità.

Misure cm 61×30,5×1

Materiali bianco thassos, nero marquinia, gris st pierre, rosso pastello, giallo reale, verde imperiale

Lithos Design

Lithos Design è nata nel 2007 da un’intuizione imprenditoriale dei fratelli Alberto e Claudio Bevilacqua, che hanno saputo sviluppare il business nel settore dei rivestimenti e pavimenti in pietra puntando su design, ricerca e investimenti tecnologici all’avanguardia. Fra le prime aziende ad introdurre il concetto di industrial design litico, Lithos Design è riconosciuta a livello internazionale per l’innovazione e la qualità dei propri prodotti tipiche del Made in Italy.

