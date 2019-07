ROGER VIVIER: un pop-up store a Le Galeries Lafayette Champs-Élysées.

La Maison Roger Vivier, in collaborazione con Galeries Lafayette Champs-Élysées, realizza un pop-up-store assolutamente unico.

Dal 17 Luglio, la Maison francese di accessori di lusso occupa i primi tre piani del department store sugli Champs-Élysées creando installazioni ispirate all’Hôtel Vivier e al Daydream Vivier.



Per sei settimane, questi spazi metteranno in evidenza i modelli iconici della Maison e la collezione Autunno/Inverno 2019.

Nel maestoso atrio al piano terra, la grande facciata dell’Hôtel Vivier accoglierà i suoi ospiti, aprendo le porte all’universo Roger Vivier. È questa la residenza delle muse del Direttore Creativo Gherardo Felloni, sue fonti d’ispirazione nella creazione di collezioni che si inseriscono nell’evoluzione della Maison. L’Hôtel Vivier è un’ode alle donne, in tutta la loro diversità e bellezza, che accompagnerà i clienti in un viaggio onirico tra fantasia e re­altà.

Al primo piano, tutti potranno scoprire i nuovi iconici della Maison, come le décolleté Très Vivier, le I Love Vivier e le borse RV Mini Bucket. Al secondo piano, sei stanze di vetro offrono lo sfondo perfetto per le installazioni che metteranno in mostra non solo le collezioni, ma anche lo spirito della Maison Roger Vivier. Da un cinema esclusivo ad una stanza con centinaia di unicorni colorati, le diverse strutture mostreranno come scarpe e accessori danno vita a concetti e idee, e come creazione e ispirazione possono coesistere.



Questo luogo di immaginazione e fantasia, dove i sogni delle donne diventano realtà, si chiama Daydream Vivier. Le vetrine espositive metteranno in evidenza i modelli più creativi, come il tacco Trapèze, inspirato agli anni ’60, oltre alle creazioni più esclusive, come i modelli da sera meticolosamente realizzati a mano utilizzando materiali preziosi come cristalli, seta, velluto e perle.