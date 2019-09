RUBIO Concept Store

Masquespacio ha realizzato il primo concept store interattivo per la Casa Editrice spagnola RUBIO.

Lo Studio di architettura Masquespacio, guidato da Ana Milena Hernández e Christophe Penasse, ha completato un importante progetto nel centro di Valencia che si fregia del primo concept store per uno dei nomi più importanti dell’editoria scolastica che da 60 anni è parte integrante della vita degli studenti spagnoli.

Per questa originale realizzazione gli architetti hanno sapientemente interpretato la filosofia del marchio, come ben spiegato dalla direttrice artistica Ana Milena Hernández che, in piena sintonìa con l’editore, afferma: “Per me è stato fondamentale il legame che ho instaurato con RUBIO ed il suo amministratore delegato Enrique Rubio, che ha una predisposizione particolare per l’arte. In realtà, molto prima di incontrarli, ero già attratta dall’immagine e dai cromatismi del marchio ed ho constatato che la loro filosofia progettuale si avvicina a quella del nostro studio”. Infatti, l’implementazione dei lavori è stata realizzata in piena autonomia”. L’architetto aggiunge: “La richiesta è stata quella di un negozio che raccontasse un vero viaggio nel tempo, una sorta di connessione tra il passato ed il futuro del marchio. Qui, la Visual Identity si può chiaramente rilevare dalle insegne al neon e metacrilato, dai colori vividi, che permettono di spingersi verso il domani della Casa Editrice, senza perderne l’essenza; e ciò si è reso possibile grazie al paradigma rappresentato dalla libreria con le sue numerose attività tematiche”.

Lo spazio che si estende su un’area di 200 mq è caratterizzato da un’estetica estremamente futuristica, che comprende colori pop e strutture geometriche, come l’ampio ingresso profilato da scritte luminose gialle e blu, il grande bancone, il tunnel di colori con le varie aree tematiche della matematica, della scrittura, della lettura, fino a raggiungere l’area di formazione laboratoriale.



Infatti, sono numerosi gli spazi e le attività da scoprire in questo nuovo punto vendita, sia per i bambini che per gli adulti: il curioso spioncino in vetrina, una macchina del tempo con occhiali a realtà aumentata, un altoparlante racconta-storie, un marchingegno. tipo roulette, che spiega le origini dell’editore, il tunnel del colore ed una sala proiezioni.

Dal punto di vista organizzativo, ogni Collana RUBIO, qui ha un proprio corner, nel quale si svolgono iniziative atte ad incrementare l’interazione con il pubblico, mediante l’utilizzo di mezzi analogici, ossia scrivere problemi matematici su lavagne o scarabocchiando su piani in metacrilato, nonostante l’inserimento di devices digitali come tablet ed occhiali 3D.

A definire l’intero progetto di Masquespacio, è Enrique Rubio, responsabile della Casa Editrice che, soddisfatto, dichiara: “L’impegno profuso per la realizzazione di questo punto vendita ha conquistato la nostra approvazione e soprattutto quella del nostro pubblico che continua a dare fiducia alla cultura, essendo stimolato all’apprendimento, sebbene in costante evoluzione, perché proiettato nel futuro”.

RUBIO

Design Masquespacio

Area 200 sqm

Photos courtesy Luis Beltrán

