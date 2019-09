Concept Store FABIENNE CHAPOT.

Fabienne Chapot, marchio della moda femminile, nato ad Amsterdam nel 2006, con boutiques nella capitale olandese e ad Anversa, ha incaricato lo Studio di architettura S-p-a-c-e Projects per l’esecuzione dei nuovi concept dal carattere unico ed esclusivo.

Gli interni sono connotati da forme curve a descrivere il carattere femminile del marchio Fabienne Chapot, che invita ad osare, fantasticare, in armonia con lo charme di cui ogni donna vorrebbe essere dotata.

Lo spazio, del tutto magico, è declinato nella rotondità tipica del corpo femminile, che si riscontra principalmente nella facciata della vetrina d’ingresso che, a vetri tubolari, introduce in una memorabile area vendita con arredi e pareti divisorie in acero, dalle forme e superfici curve, morbide, e dai colori caldi accentuati dalla finitura in lacca lucida.

Questo scenario naturale fa da sfondo alle collezioni di abbigliamento ed accessori, ora disposte su appenderie arcuate in ottone, ora su solide mensole in travertino inserite su pareti color champagne; banchi e tavoli espositivi, in gradazioni in pendant, dalle varie forme geometriche, poggiano su una pavimentazione nella vibrante e positiva nuance del rosa corallo. Il concept di questo brand verrà ulteriormente replicato per i negozi di Haarlem e Maastricht, così come per Parigi, presso le Gallerie Lafayette.

Studio S-P-A-C-E projects

Lo Studio di architetturaS-P-A-C-E è stato fondato ad Amsterdam nel 2018 da Pepijn Smit, il quale così ama definire il proprio lavoro: “Le nostre creazioni trasmettono esperienze tridimensionali, grazie alle nostre architetture di interni che infondono emozioni, stati d’animo positivi, durante la “narrazione” di questi ambienti”.

Photos courtesy Kasia Gatkowska