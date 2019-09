Un Concept Store dedicato al giorno più bello: a Verona si può.

Atelier Albertini è un Concept Store interamente dedicato alle future spose, dalla scelta dell’abito ad altri prodotti e servizi complementari indispensabili per la realizzazione di un matrimonio su misura.

Il Concept Store nasce nel centro storico di Verona, al piano terra di un elegante palazzo del ´600.

L’attività dell’Atelier ha come cuore pulsante la scelta dell’abito da sposa, che vede come protagoniste le creazioni della stilista Maura Brandino di Torino.

La predilezione per il monomarca torinese è frutto della decisione della titolare, Katia Albertini, di puntare sulla sartoria ed il made in Italy: abiti femminili ed eterei, concepiti con pizzi luminosi e sete raffinatissime, qualità che fanno di questi modelli il meglio che si possa desiderare.

“Che sposa vuoi essere? Come ti vedi e quali emozioni vorresti vivere nel giorno più bello della tua vita?”, questo è il punto di partenza di un percorso in cui la titolare invita la futura sposa a toccare le sue emozioni più profonde.

L’interior design a servizio della bellezza

Il progetto di PiùStore parte dall’idea di creare un percorso dove la futura sposa possa vivere un’esperienza unica ed indimenticabile.

La conformazione della location di più di 200 mq non solo ha favorito, ma ha persino condizionato questa scelta: la pianta a ferro di cavallo si è rivelata perfetta nell’ideare una sequenza di stanze tutte diverse tra di loro, arricchite da momenti sorprendenti, dove la futura sposa ha sempre un ruolo di prima donna.

L’esperienza è proprio quella di intraprendere questo percorso, iniziare a respirare l’aria del “grande giorno” ed avere l’opportunità di “toccare con mano” gli abiti da sogno.

Le vetrine su strada già fanno capire chiaramente il concetto attorno cui ruota il progetto di Atelier Albertini: i manichini circoscritti da paraventi ispirati al pizzo degli abiti suggeriscono un’atmosfera poetica e raffinata, dove l’abito da sposa è posto al centro della scenografia.

I paraventi circolari, disegnati su misura da PiùStore, sono stati interamente realizzati in metallo, con lamiere tagliate a laser perfettamente assemblate da abili artigiani locali.

Il percorso esperienziale

All’ingresso dell’atelier sono stati posizionati due paraventi, quello sulla sinistra leggermente girato verso la vetrina, quello sulla destra pensato come un’appenderia speciale, che valorizza tutta la sontuosità delle creazioni della stilista; la coppia di lampadari a soffitto ricordano le onde ed i drappeggi dei tessuti pregiati.

Oltre all’aspetto decorativo, l’illuminazione tecnica del prodotto ha avuto un ruolo fondamentale nel progetto: soltanto la giusta scelta degli apparecchi, della potenza e della temperatura della luce è in grado di valorizzare tutte le tonalità pastello e le gradazioni di bianco degli abiti.

Sempre all’ingresso, dopo i paraventi, si trova un grande tavolo del ‘700, arredo che dialoga con la materialità della parete in vista e del monogramma “AA”.

Nella seconda “stanza” si trova un’appenderia dal design minimalista, dove gli abiti prendono una luce teatrale. L’appenderia è stata pensata appositamente per favorire il contrasto tra gli abiti delicati e raffinati, in contrasto con la parete di mattoni e sassi a vista, a testimonianza della storia del palazzo. L’angolo dedicato agli accessori, con mensole in cristallo sostenute da un tubolare in metallo a forma di arco, accoglie anche due poltrone dell’800, eredità della famiglia Albertini. La seconda parte del percorso esperienziale, più riservata, ospita una scultura in bronzo della venere nuda, opera dell’artista Sergio Cappellini, rappresenta la giovane donna che si “spoglia” degli abiti quotidiani per immergersi in un’altra dimensione, quindi in un’atmosfera più poetica ed effimera. L’elemento più iconico del progetto è rappresentato dal camerino sartoriale dove poter “fantasticare” sulla giornata più bella della propria vita.

Project Adriana Genro – PiùStore

Photos courtesy Andrés Otero

PiùStore

PiùStore è uno Studio di Interior Design di Milano specializzato nella progettazione e restyling per negozi. Il lavoro di PiùStore è focalizzato sul design del punto vendita con un’impronta orientata al marketing sensoriale e all’esperienza d’acquisto del cliente.

