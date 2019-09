Kinnersley Kent Design progetta la boutique delle torte Peggy Porschen di Londra

La famosa e pluri-premiata creatrice di alta pasticceria Peggy Porschen ha aperto nel cuore di Londra una delle pastry shop più instagrammate del lussuoso quartiere di Chelsea.

Il nuovo flagship situato al 219 di King’s Road, progettato dallo Studio Kinnersley Kent, si sviluppa su due piani per oltre 223 mq in un’attraente zona ad angolo di Chelsea; infatti, il precedente locale, il Belgravia Parlour, è stato arricchito da invitanti e romanticissime sale da tè.

La facciata esterna con l’conica insegna in ottone, è adornata ogni periodo dell’anno con composizioni floreali differenti, ed insieme con le tende da sole a strisce, ricorda le classiche pasticcerie europee. Davanti alle vetrine rosa-confetto, con vezzose installazioni floreali, gli avventori possono posare per i loro selfies, o curiosare all’interno dove i mastri pasticceri sfornano dolci tentazioni.

Gli interni

Gli interni incarnano ovunque lo spirito delicato e femminile del brand in un mix di sofisticate tinte pastello ed una varietà di decorazioni nei toni verde chiaro, rosa ed azzurro, che creano una comfort-zone ideale per estraniarsi dalla realtà caotica della palpitante city londinese. Intento dei progettisti comprende il design degli interni, dei componenti d’arredo e dei complementi realizzati su misura, come le sedute Ghost di Kartell, i piani dei tavolini in marmo, nonché i rivestimenti murali a righe rosa della nota illustratrice australiana Kerrie Hess.

Questa deliziosa destinazione, ispirata all’ambiente familiare della tedesca cakedesigner Peggy Porschen, è scandita da cinque nuovi invitanti spazi, in ognuno dei quali si respira un’atmosfera particolare, a seconda della destinazione assegnata: entrare in questa pasticceria significa proiettarsi in una realtà contemporanea, dove l’attenzione è principalmente posta sulla varietà di creazioni pastry, enfatizzate anche dagli arredi fatti da banconi ed elementi di design minimali. I diversi salottini che si susseguono, in un divertente mix di dettagli tradizionali e riferimenti più moderni, comunicano l’identità del talentuoso brand di opere d’arti dolciarie.

Il concept

Il concept presenta una ricca tavolozza di materiali ed ornamenti, unici e creati su misura con l’impiego del pregiato marmo Calacatta di Silestone per il banco-cassa lungo cinque metri, del terrazzo rosa pastello per i piani dei tavolini di Diespeker & Co, sedute in legno verniciato, e parquet con mosaico esagonale di Grestec, mentre le pareti tappezzate in morbidi velluti ostentano specchi antichi con finiture in ottone e pannelli colorati, soffitti alti con tradizionali modanature in gesso, il sistema di illuminazione di Fagerhult e le stravaganti sorgenti luminose di Northern Lights che estendono l’aura di eleganza e raffinatezza.

Pareti divisorie in carta da parati rosa separano le varie salette, mentre una scala in legno conduce al piano inferiore caratterizzato da uno spettacolare “bar rosa”; a collegare i due piani, una coppia di vertiginosi lampadari. L’originale “bar rosa” è costituito da pannelli rosa pastello e dal consueto piano in marmo Calacatta Silestone; porte scorrevoli in legno introducono in un’altra area adibita ad eventi, illuminata da un maestoso lampadario dalle finiture in ottone; qui, le pareti sono tinteggiate di verde pastello con inserti di carta da parati a fiori di Sanderson, rinvigorite da specchi rosa tenue; al centro, una consolle, fabbricata su misura, mette in mostra una vasta gamma di squisite torte decorate.

Gli architetti di Kinnersley Kent Design, inoltre, hanno lavorato a stretto contatto con il cliente per la cura dei minimi dettagli, anche per selezionare il vasellame e gli articoli in vetro da esposizione e da portata. L’ambizioso e complesso progetto per la realizzazione della singolare boutique baking Peggy Porschen colpisce per la sua “ricetta vincente”: in stretta connessione e come metafora con la lavorazione e l’elaborazione dei pregiati prodotti da forno in offerta, viene rappresentato uno spazio giocoso ed eccentrico nel quale principalmente si manifesta il gradevole senso estetico femminile.

Design team Jill Higgins, Partner, and James Scott, Senior Designer at Kinnersley Kent Design

General contractor Duboulay Contracts

Furniture supplier Inside Out Contracts, Contract Chair Company

Flooring supplier Havwoods

Lighting Fagerhult

Photos courtesy Tom Bird

