HERMÈS Meatpacking New York.

“Non sono segnati in nessuna cartina geografica … perché i luoghi veri, non lo sono mai”, scriveva Herman Melville, autore dell’opera Moby Dick, in merito all’abitazione di un suo protagonista. “Non sono segnati in nessuna cartina geografica … perché i luoghi veri, non lo sono mai”, scriveva Herman Melville, autore dell’opera Moby Dick, in merito all’abitazione di un suo protagonista.

E’ il romanzo che, frutto di realtà o immaginazione, prende il via proprio da Manhattan, il quartiere natale di Melville, ricco di storia, di edifici di mattoni a vista e vetri; così, come per il nuovo indirizzo di Hermès, nel cuore del Meatpacking District, al 46-50, in un palazzo secolare restaurato, dalla caratteristica facciata in mattoni, situato sulla Gansevoort Street (cognome del colonnello Peter Gansevoort, nonno dello scrittore Melville).

In questo quartiere, desuete attività artigianali hanno lasciato poi il posto a club, ristoranti e boutiques di lusso; la nuova boutique Hermès occupa appunto i locali, un tempo sede degli studi fotografici di Annie Leibovitz e Steven Meisel; gli spazi sono stati ristrutturati dallo Studio di architettura parigino RDAI, guidato dal direttore artistico Denis Montel, che ha saputo abilmente coniugare i solidi elementi industriali dello storico edificio e lo stile elegante e raffinato della Maison Hermès. Infatti, il designer così parla del progetto: “Lavorare in questi ambienti è sempre stimolante, in quanto il marchio e la sua storia, sebbene già conosciuti, offrono suggestive ispirazioni.”

La boutique articolata su due livelli e su una superficie complessiva di circa 495 mq, si pone in dialogo con l’ambiente esterno, grazie ad un mix di colori e materiali trattati; i pavimenti sono caratterizzati dal tipico mosaico Hermès, Rue du Faubourg Saint-Honoré di Parigi, nelle tinte terra di Siena grezza e bianco, mentre le rifiniture speciali includono pareti in legno di ciliegio grigio/argento ed un sistema di arredi giallo sabbia con abbinamenti di dettagli in pelle, color cammello, e metalli bruniti, mentre i mattoni gialli sono il leitmotiv che richiamano l’aspetto industriale della facciata esterna.

Un’ampia scala, pulita ed essenziale, dai riferimenti in ferro battuto, tipo industriale, introduce al secondo piano, reparto dedicato alle Collezioni in seta, in pelle, accessori, profumi, prêt-à-porter uomo e donna, calzature, gioielli, orologi ed oggettistica per la casa; qui, la luce naturale, che penetra dal preesistente lucernario e dalle ampie vetrate, trasmette la sensazione onirica di galleggiare sopra Manhattan, tra le vie Gansevoort e Greenwich: una visione che rende New York familiare, e molto più interessante, in quanto celebra un legame indissolubile che la unisce alla Maison francese, all’insegna di creatività, innovazione ed artigianalità condivise. Infatti, per questa boutique sono stati creati appositamente degli articoli in pelle in edizione limitata, quali uno zaino, un marsupio, una borsone da skateboard ed una bicicletta.

Interior architect RDAI

Artistic Director Denis Montel Interior Architect Dominique Hébrard, Natalia Salas

Structural engineers Bollinger + Grohmann

Executive architect Spacesmith

Lighting consultant Ph. A Concepteurs Lumière & Design

Photos courtesy Frank Oudeman

