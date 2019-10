GANNI Flagship Store Londra.

GANNI, brand danese di abbigliamento ha aperto il suo primo flagship store a Londra.

Proprio come i suoi abiti, il negozio londinese appare divertente, luminoso e dai tocchi sostenibili

La nuova boutique di 255 mq si trova in 36 Beak Street a Soho, a pochi passi da Golden Square, e presenta alla clientela londinese, per la prima volta, l’intero “universo” delle esclusive collezioni GANNI che, in Londra, vede l’apice della propria strategia di espansione in Europa; nel corso dell’anno, invece, sono previste due nuove aperture negli Stati Uniti, a New York e Los Angeles.

Il progetto

Il flagship store è stato progettato in collaborazione con lo Studio di Copenhagen, Stamuli Architects, che ha utilizzato elementi sostenibili accuratamente selezionati. E’ stato pensato un nuovo sistema per la disposizione delle collezioni di abbigliamento dai basamenti espositivi in plastica riciclata ai display fatti con tessuti stampati.

Blu cielo e rosa chewing gum sono le tinte che si alternano nelle pareti perimetrali, mentre il layout interno è interrotto da muretti divisori ad elle, tinteggiati di giallo burro; la pavimentazione è contrastante e variegata, infatti riassume una varietà di aree fatte con mattonelle rosse, moquette blu o assi in legno. Le collezioni sono disposte su appenderie a binario in metallo argentato con curvature angolari; accessori, calzature ed articoli in pelle poggiano su funzionali cassettoni ricavati da plastica riciclata. Infatti, il brand, nel pieno rispetto per l’ambiente, aderisce anche all’incentivazione del riciclo, raccogliendo indumenti usati.

A completare l’arredamento sono state inserite inoltre opere d’arte di famosi artisti, vasi in ceramica vintage e tappeti realizzati con tessuti riciclati; le sedute dai colori vivaci dell’architetto finlandese Alvar Aalto sono disseminate ovunque.

GANNI

Il brand nato a Copenhagen, di proprietà, e gestito dal team creativo dei coniugi Reffstrup, si è sviluppato esponenzialmente ed è presente in oltre 400 punti vendita in Scandinavia. Il flagshipstore di Londra, che lavora anche online nel Regno Unito, si aggiunge agli altri 22 negozi della Danimarca, Norvegia e Svezia.

Lo Studio di architettura Stamuli AB è formato da professionisti ispirati, designers e project managers che garantiscono un risultato finale architettonico ed estetico di elevata qualità.

by