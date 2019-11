Diva by Fontanot conquista Miami con il nuovo progetto della Penthouse firmato Studio Metrogramma.

Dal prodotto alla realizzazione, l’originale percorso binario di questa novità 100% modulare e tailor made.

Diva, la nuova scala modulare del Gruppo Fontanot è protagonista di una lussuosa Penthouse in fase di completamento a Miami.

Tutto è iniziato un anno fa quando Laura Fontanot contattò Andrea Boschetti, fondatore dello studio di architettura Metrogramma, per chiedergli un parere riguardante un nuovo prodotto in fase di sviluppo. Il colpo di fulmine fu immediato. Andrea Boschetti fu talmente colpito da questo nuovo prodotto che decise di utilizzare Diva nel progetto a cui stava lavorando in quel momento.

Ecco quindi che Diva trova oggi la sua prima collocazione in uno dei più moderni grattacieli di Miami.

“Un nastro specchiante, trasparente, una scala di luce sull’Oceano che collega i tre ultimi piani di una lussuosa residenza in cima al mondo”

Questa era l’idea pensata da Metrogramma e che descrive Andrea Boschetti, regista dell’intera operazione per Luxury Living Engineering.

Il progetto pensato dallo studio milanese riguarda tutti gli ambienti interni della penthouse e trova nella scala il suo apice coniugando ricchezza di materiali, leggerezza dei sistemi costruttivi e modernità degli effetti che la luce genera sulle sue superfici. Marmo bianco, vetro trasparente e acciaio lucido sono gli elementi che Andrea Boschetti cercava per la scala studiata insieme a Fontanot.

Per gli interni della Penthouse, Metrogramma voleva una scala che potesse essere vestita con qualsiasi materiale e che, al contempo, conservasse la sua identità strutturale, che fosse flessibile, adattabile a tutte le soluzioni d’arredo. In questo senso Diva risponde perfettamente a quel linguaggio e così il progetto della scala si inserisce in modo armonico nel disegno complessivo e ne esalta i caratteri di lussuosa contemporaneità che il cliente voleva per la sua nuova residenza. Un’elica leggera e vibrante nella chiara e decisa luce dei Caraibi.

“E’ stato un piacere collaborare con Andrea Boschetti”, spiega Laura Fontanot – e siamo davvero entusiasti di poter mostrare concretamente un prodotto che cambia le regole, che ci ricorda come tradizione e modernità possano andare di pari passo per un reciproco arricchimento professionale”.