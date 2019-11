Malo, storico marchio fiorentino specializzato in maglieria di cashmere, dopo l’apertura della nuova boutique monomarca al Petrovsky Passage di Mosca, Department Store di lusso del Gruppo Bosco dei Ciliegi, annuncia un altro opening: lo store a Fidenza Village, uno degli 11 Villaggi di “The Bicester Village Shopping Collection”, a soli 60 minuti da Milano e Bologna, nel cuore della Food Valley e delle Terre Verdiane.

«Abbiamo deciso di aprire un nuovo store di Malo a Fidenza Village per dare un servizio migliore ai nostri clienti che territorialmente raggiungono questo importante punto per lo shopping. Saremo presenti con le nostre collezioni “timeless”, ovvero quei capi senza tempo che sfidano le mode del momento e rimangono belli nel guardaroba per molti anni. La qualità dei nostri prodotti infatti rimane invariata anno dopo anno e per questo sono tramandati di generazione in generazione nell’ottica dell’eco sostenibilità, valore intrinseco di Malo», dichiara Walter Maiocchi, Presidente Malo e proprietario del brand insieme a Luigino Belloni, Sales Manager, e Bastian Mario Stangoni, Responsabile Produzione.

Fidenza Village

Fidenza Village, uno degli 11 Villaggi di “The Bicester Village Shopping Collection” di Value Retail in Europa e in Cina, interpreta una nuova filosofia di shopping e ospitalità, capace di coniugare le espressioni più raffinate della moda e del lusso, dell’intrattenimento e del turismo, situato a soli 60 minuti da Milano e Bologna e a 20 minuti da Parma, nel cuore della Food Valley e delle Terre Verdiane.

A Fidenza Village è possibile trovare i migliori marchi della moda e dell’homewear in un unico luogo con una selezione esclusiva di brand italiani e internazionali a prezzi ridotti. Missoni, Jil Sander, Le Silla, New Balance, P.A.R.O.S.H., The Bridge e Vivienne Westwood sono solo alcuni dei brand internazionali presenti. I servizi offerti dal Villaggio includono il servizio di luxury coach Shopping Express® dal centro di Milano, un Centro Informazioni Turistiche, un servizio ospitalità The Concierge, un servizio spedizioni in tutto il mondo, il servizio di hands free shopping e di personal stylist. Con una selezione di ristoranti, caffè e specialità gastronomiche, Fidenza Village è diventato un “must” per coloro che cercano una shopping experience indimenticabile e una piacevole giornata fuoriporta.