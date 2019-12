BROOKS BROTHERS cresce nel Regno Unito.

Brooks Brothers apre il suo quarto negozio nel Regno Unito, all’interno del Westfield Shopping Center di Londra.

L’interior design del negozio è stato totalmente rivisitato per riflettere l’evoluzione del marchio, rappresentando una visione contemporanea del ricco patrimonio del brand.

Lo spazio è pensato per far immergere i clienti in un’atmosfera cordiale ed elegante in tipico stile Brooks Brothers ma anche per farli sentire a casa in una delle mete di shopping più ambite del Regno Unito.

Con una superficie di 168 metri quadri il negozio propone il servizio su misura e presenta la collezione uomo e la collezione donna mainline, disegnata da Zac Posen, e la collezione Red Fleece.

Fondata nel 1818, Brooks Brothers è stato il primo brand americano a offrire abbigliamento prêt-à-porter e ha continuato a farlo introducendo prodotti come i tessuti seersucker e madras, le camicie non-iron con il collo button-down. Il brand gestisce più di 700 location internazionali in 46 paesi.