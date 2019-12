Nuove aperture a GLI ORSI di Biella.

Il Parco Commerciale Gli Orsi continua a stupire i visitatori arricchendo ancor più la propria offerta commerciale.

Per il mese di dicembre lo shopping center ha infatti in serbo grandi novità come l’attesissima riapertura della birreria bavarese Lowengrube e l’inaugurazione di due nuovi brand: la catena di ristoranti Calavera Rapido e lo store di Equivalenza.

Dopo un accurato restyling, fa il suo grande ritorno a Gli Orsi Lowengrube la catena italiana di locali in grado di offrire un’atmosfera da Oktoberfest tutto l’anno. Un nuovo “volto” con un refresh degli allestimenti e del menù nel quale non possono mancare le birre tradizionali Löwenbräu e Franziskaner, servite con il metodo di spillatura originale tedesco, per immergersi completamente nell’atmosfera della cultura bavarese.

Sarà un’occasione per i biellesi di vivere l’esperienza dell’autentica “german culture” a pochi passi da casa, sorseggiando la gustosa e tradizionale offerta gastronomica accompagnata da un bel boccale di birra mentre per i più piccoli è previsto un menù speciale.

E le novità continuano… La food court del Centro Commerciale a dicembre dà il benvenuto anche al nuovissimo ristorante messicano Calavera Rapido. Gli ospiti de Gli Orsi avranno il piacere di provare l’offerta dell’autentica cucina messicana, arricchita da stuzzicanti proposte fusion, gustandone a pieno l’anima ed immergendosi in un clima di festa tra burritos, nachos, guacamole accompagnati dai tipici frozen margaritas.

Ma non solo! In Galleria arriva inoltre l’apertura del marchio di profumi e cosmetica Equivalenza. Il brand offre fragranze in grado di soddisfare i gusti di ogni olfatto, dall’agrumata a quella orientale, accompagnando il cliente nella scelta e facendogli scoprire il suo profumo ideale.

Oltre alla vasta selezione di profumi, il negozio propone una linea cosmetica destinata alla cura del viso, corpo e capelli per uomo e donna. Equivalenza, inoltre offre una vasta gamma di profumazioni per l’ambiente perfette per ogni abitazione.

I visitatori del Centro Commerciale potranno scoprire le esclusive novità, approfittando delle nuove aperture anche in vista delle festività e dello shopping natalizio!

Il Parco Commerciale “Gli Orsi” incrementa e favorisce sempre più iniziative, eventi e manifestazioni, coinvolgendo e attraendo visitatori di ogni età, dalle famiglie ai giovani, confermandosi ancora una volta come luogo di aggregazione sociale, perfetto per chiunque rimanendo in città, voglia concedersi un po’ di svago in serenità e sicurezza.

GLI ORSI è un centro commerciale situato a soli 10 minuti dal centro di Biella e a circa un’ora da Torino. Con una GLA (Superficie Lorda Affittabile) complessiva pari a 41.200 mq, oltre 6 Milioni e 200 mila visitatori nel 2018, un totale di 105 unità a pieno regime tra cui: 89 negozi, 15 ristoranti & bar e 1 ipermercato, rappresenta il più importante polo di attrazione per il territorio. La struttura offre inoltre molti servizi gratuiti: 3500 parcheggi, nursery, noleggio passeggini, aree relax, wi-fi, schermi in food. Aperto da Ottobre 2008, il centro è attualmente di proprietà e gestito da Sonae Sierra, società internazionale specializzata nello sviluppo e nella gestione di centri commerciali.