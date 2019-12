CAMOMILLA ITALIA inaugura il nuovo flagship store di Milano.

Camomilla Italia apre un nuovo flagship store a Milano in Corso Vercelli 2.

Situato in uno dei punti strategici della città, il negozio si sviluppa su 100 mq. suddivisi su due piani, uno spazio contemporaneo e sofisticato, pensato e realizzato per riflettere la personalità del brand italiano.

Un design innovativo per un living di qualità, ma con un occhio sempre attento alla salvaguardia dell’ambiente, il calore del legno utilizzato per i pavimenti e per gli arredi, si fonde all’esposizione di piante sempreverdi.

Complementi a contrasto in color salmone e comodi puff in verde salvia definiscono quella che è una confortevole “lounge area” pensata per regalare piacevoli momenti alle clienti e ai loro accompagnatori durante le ore di shopping.

Un arredo studiato e curato in ogni suo dettaglio per offrire alla cliente un’esperienza d’acquisto in uno spazio dinamico, immersivo e con una forte identità, la giusta cornice pensata per proporre sotto la migliore luce il prodotto Camomilla Italia. Un invito ad esplorare il negozio in modo intimo e accogliente, selezionando i propri total look da indossare da mattina a sera. Women Never Stop è, infatti, la filosofia della donna Camomilla Italia: dinamica, femminile, multitasking.