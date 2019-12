Concept Store M-I-D Osaka.

Una raggiera luminosa per un iconico concept store.

Firmato dallo Studio di architettura Curiosity, lo store M-I-D di Osaka è caratterizzato da un soffitto adornato da un fascio di raggi in ottone che si estendono nell’intero spazio.

Questa sofisticata boutique, collocata nel grande centro commerciale Daimaru Shinsaibashi, è particolarmente seducente, grazie all’insolito design degli interni che presenta contrasti materici e grafici.

La particolare configurazione a raggiera del soffitto rappresenta il punto focale per il consumatore che viene attratto dal suo bagliore e, convogliato attraverso una shopping experience dinamica. Qui, si muove in un percorso scandito da tramezzi in pietra grigia, dalle leggere venature verticali, alla scoperta di abiti ed accessori ostentati su appenderie retroilluminate o appena celati su ripiani espositivi: una scenografia che lavora su colori e linee semplici per un effetto altamente ricercato ed elegante.

Il sistema di illuminazione è raddoppiato dalla lavorazione a soffitto donando ulteriore luce e calore alle collezioni proposte; la sobria tavolozza degli elementi murari e della pavimentazione dalle morbide sfumature grigie si insinua fortemente in questo scenario; l’aggiunta di componenti in metallo effetto lucido, quali tavoli, displays ed appenderie, danno ulteriore energia agli interni. E, questo sottile equilibrio tra l’architettura grafica e la corretta diffusione della luce, crea il dialogo perfetto per far apprezzare al meglio il prodotto.

Project Curiosity Inc.

Photos courtesy Satoshi Shigeta

by