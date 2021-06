Progetto d’interni per MODO STORE

Lo Studio INAINN progetta lo store per MODO, il retailer norvegese

di marchi scandinavi e di moda iconica.

Il design degli interni richiama l’attenzione sull’approccio moderno e sull’idea della semplicità nordica, ma mira anche a riprodurre quello spirito di ricchezza culturale utilizzando materiali essenziali e sobri, provenienti principalmente dalla produzione autoctona.

L’ambiente semiriflettente è distribuito su 220 mq e diventa il palcoscenico per la moda maschile e femminile: le due pareti principali accolgono le appenderìe per le collezioni.

Design

Il design esplora l’interazione tra materiali, texture e luci che si interconnettono. Queste sovrapposizioni di giochi strutturali descrivono uno sfondo fluido sulla preesistente superficie, grazie all’impiego di materiali, sì di comune utilizzo, ma che, trasferiti in questo ambiente, esercitano un importante ruolo anche per lo shelf marketing.

Visual merchandising flessibile

Il focus è rappresentato da blocchi-moduli, eseguiti su misura, in acciaio inox: soluzioni temporanee che possono essere installate a posizioni variabili, anche a seconda degli eventi in-store, e che, allo stesso tempo, provvedono alla creazione di un’atmosfera coinvolgente ed impattante.

Materiali

I preesistenti moduli sono stati assemblati con materiali prodotti in serie, come lamiere d’acciaio ondulato, capriate in acciaio o mattoni prefabbricati in cemento; anche il sistema espositivo, sartoriale, segue lo stesso criterio di flessibilità, grazie all’impiego di ripiani in acciaio inox per gli accessori, ed appenderìe a sospensione per l’abbigliamento; pertanto, la realizzazione di queste strutture su misura ha rappresentato la migliore soluzione sia dal punto di vista estetico che di quello funzionale.

Schermature

La gestione della luminosità dello store è determinata anche dalle schermature in acciaio che posizionate all’ingresso del negozio lasciano filtrare la luce ed offrono una piena visibilità all’intero spazio, mentre quelle che si intercalano al sistema di illuminazione a soffitto contrastano il freddo e duro ambiente industrial.

Sostenibilità

L’uso di materiali tradizionali, esclusivi e certificati, come i prodotti di design dell’azienda danese Kvadrat, definiscono una soluzione di shopfitting visivamente potente ed insieme equilibrata, e che contribuiscono pienamente al concetto di sostenibilità, in quanto capaci di garantire benessere ambientale, sociale ed economico.

MODO STORE

Location Ålesund, Norway

Design Studio INAINN

Lead Architects Maksymilian Sawicki, Hanna Sawicka

Area 220 sqm

Photos courtesy VOTTON AS, INAINN AS

