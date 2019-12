CANNELLA apre una boutique monomarca a Olbia.

Cannella, brand di abbigliamento e accessori Made in Italy, inaugura la sua prima boutique a Olbia. Salgono così a 44 il numero dei suoi store monomarca in Italia.

Il Gruppo Organizzazione Grimaldi, a cui fa capo il marchio, prosegue nella strategia retail incentrata sui singoli punti vendita diffusi in maniera capillare sul territorio per soddisfare le esigenze di una clientela che apprezza il forte contenuto moda delle collezioni del brand in cui la femminilità si esprime grazie a un perfetto mix di stile, texture e creatività.

La novità relativa all’opening di Olbia fa leva sulla nuova formula di affiliazione del negozio che sarà gestito direttamente dall’azienda, a garanzia di un’esperienza d’acquisto sempre rivolta all’eccellenza.

E nel futuro del brand c’è spazio anche per una forte espansione all’estero “Vogliamo esplorare le nostre potenzialità sui mercati della Spagna, del Portogallo, degli Emirati Arabi della Polonia, della Lettonia e di Cipro, i cui segnali sono ottimi” ha commentato Gianluca Destino, vicepresidente del Gruppo. ”Tutto questo, continuando a presidiare l’Italia, in cui è imminente l’apertura del nostro nuovo showroom a Milano, che sarà il centro nevralgico della nostra strategia di crescita”.

Gli 80 mq della boutique di Cannella – affacciata su via Aldo Moro – con il loro concept elegante ed essenziale, sono la cornice perfetta per esaltare le peculiarità della proposta del brand e della sua linea di accessori, complemento irrinunciabile di un lifestyle di classe.

Il nuovo punto vendita del brand si affianca allo shop in shop sempre nella città sarda – di via della Resistenza 13 – per regalare un’esperienza d’acquisto sempre più diversa e versatile alle sue clienti.