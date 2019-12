La catena tedesca di profumerie Douglas, presente in Italia con circa 560 punti vendita, riapre il suo storico negozio di Torino, situato in via Roma 95.

Lo spazio, aperto nel 1998, si estende su una superficie di 350 metri quadrati.

L’importante progetto di restyling ha come come novità principale il debutto di una Beauty Lounge, un’area interamente dedicata al benessere.

Tra i servizi previsti nella nuova lounge, trattamenti per il viso e per il corpo, nail ed eyebrown bar, depilazione e make up.

Realizzato in partnership con Dior, il re-opening vede protagonisti alcuni brand internazionali venduti in esclusiva da Douglas, come IT Cosmetics, The Ordinary, Honest Beauty, Rodial, Maison Bio, Alma K, KORA Organics e Lullage, oltre a un corner dedicato a fragranze e profumi di nicchia.