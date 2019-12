MANILA GRACE inaugura la boutique di Mosca presso Atrium.

L’inverno 2019-20 si appresta ad essere un periodo di grande fermento per Manila Grace. Il brand inaugura infatti un importante sito commerciale a Mosca con l’apertura di una boutique presso Atrium.

Manila Grace, il marchio di abbigliamento e accessori, che fa capo ad Antress Industry, simbolo di uno stile unico e contemporaneo, consolida la sua presenza a livello internazionale con l’apertura all’interno di uno dei principali crocevia commerciali del mercato russo. Atrium riunisce infatti tra i più importanti retailer a livello worldwide.

Lo spazio Manila Grace, di 120 mq., andrà ad occupare una posizione centrale andandosi a collocare al primo piano della galleria commerciale.

L’opening di Mosca rappresenta un ulteriore tassello della strategia di Business del brand che ad oggi è presente sia a livello di mono e multi-brand in oltre 1000 punti vendita con una copertura capillare tra Europa (in particolare in Italia, Francia, Spagna), Russia, Cina e Far East.

La Russia si riconferma un mercato focus e la boutique in apertura si andrà ad aggiungere ai punti vendita già attivi di Mosca e Rostov Sul Don e all’hard corner nella città di Blagoveschensk.

Inoltre l’opening ad Atrium farà da apripista ad un’ulteriore espansione del brand nel mercato russo nel corso della primavera 2020 dove sono in previsione le aperture di ulteriori mono-brand e hard corner.

“La nuova apertura è volta a rafforzare l’ormai consolidata brand awarness internazionale, andando ad aumentare il numero, già significativo, di punti vendita sul territorio estero.” dichiara Maurizio Setti, ceo del brand.“Negli ultimi anni abbiamo assistito ad una crescita esponenziale dell’e-commerce, il digitale sta entrando ormai nella quotidianità di tutti noi ma ciò non preclude la via degli store fisici, anzi, il negozio acquista sempre più valore diventando il veicolo per comunicare al cliente finale la brand identity.” continua Setti “in un mondo in cui anche i gusti si stanno uniformando, fanno la differenza i brand che riescono a distinguersi e a trasmettere la propria identità”.

I negozi Manila Grace vengono studiati per far vivere alla propria cliente una customer experience qualificante e unica. Il retail concept Manila Grace è stato pensato per dare valore al prodotto, unico e indiscusso protagonista, all’interno di un ambiente ricercato ma confortevole.

Lo spazio diventa infatti un contenitore essenziale ma elegante dove prevale l’utilizzo di materiali naturali come il legno su rovere spazzolato e ferro satinato, assemblati e sovrapposti, fino a creare giochi di profondità e allineamenti insoliti.