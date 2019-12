Moscot, brand neworkese di eyewear, ha aperto il secondo flagship store in Italia. La nuova location occupa 65 mq in via Ponte Vetero 22 a Milano.

Lo spazio combina lo stile distintivo del brand con l’atmosfera suggestiva di Brera.

Il nuovo negozio incarna lo spirito classico, storico e metropolitano di Moscot, nella capitale globale della moda e del design. Nel nuovo flagship store è presente l’intera gamma di occhiali, con alcuni tocchi distintivi dello stile del brand, come arredi vintage, oggetti provenienti dagli archivi di famiglia, soffitti in latta realizzati a New York che sono la quintessenza dell’architettura di Lower Manhattan, e la sensazione nostalgica di trovarsi nel salotto della bisnonna Sylvia Moscot, la cui foto è stampata sulle borse in tela che vengono fornite ad ogni acquisto.



Il primo negozio Moscot in Italia si trova a Roma in via Cola di Rienzo 267