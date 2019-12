Clinique The Lab, il primo pop up store di Clinique, è stato inaugurato in piazza Cordusio a Milano martedì 3 dicembre con un cocktail party, un momento di incontro e condivisione che ha permesso a tutti i partecipanti di scoprire e interagire con i molteplici elementi esperienziali del temporary store.

Clinique The Lab è aperto dall’1 al 24 dicembre con una serie di eventi e iniziative che permettono al consumatore di scoprire tutte le novità e i prodotti più iconici del brand. Tutti i giorni è possibile confezionare i propri regali di Natale.

Per rendere speciale questa attività tipicamente natalizia, Clinique ha deciso di collaborare con Mani Tese, un’associazione che da oltre 55 anni si batte per la giustizia sociale, economica e ambientale nel mondo, donando 1000 euro al termine dell’attività.

All’interno di Clinique The Lab è stata inoltre predisposta un’area apposita, dove una persona dell’associazione realizza ogni giorno confezioni natalizie e pacchetti regalo. In questa sede vengono raccolte anche offerte spontanee, che insieme alla donazione di Clinique verranno devolute a tre progetti speciali portati avanti da Mani Tese.

Tra le molte attività in programma, sono previste delle vere e proprie masterclass tenute da Guest Makeup Artist di fama internazionale ma anche da giovani Youtuber ormai famosissimi nel mondo digitale, nonché dai Consulenti Clinique: ogni mercoledì e venerdì saranno predisposte delle Clinique Makeup School e ogni giovedì le Skincare Masterclass “Fit or Relax”, dove verranno illustrate le tecniche di massaggio e di applicazione dei prodotti per rilassare e tonificare il viso. Ogni giorno sono inoltre previste attività con influencer e celebrity.

In preparazione al periodo natalizio, Il 7 e l’8 dicembre sarà presente un’artista che personalizzerà i regali di Natale. Per le amanti del beauty e della cura della pelle il 9 e il 16 dicembre verranno organizzati degli incontri su appuntamento con l’esperta del marchio, Dr Emanuelle Moirand, per ottenere delle vere e proprie consulenze dermatologiche su misura. Clinique The Lab sarà aperto con orario continuato dalle 10 alle 20 tutti i giorni dall’1 al 24 dicembre