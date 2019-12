Le superfici di Formica Group in uno splendido ristorante in rosa su King’s Road.

Humble Pizza di Child Studio, Londra.

Una nostalgica rivisitazione del design dei caffè degli anni ’50 è stata resa possibile dal laminato Formica®, che proietta un aspetto meravigliosamente cinematografico nell’iconica Kings Road.

“Humble Pizza” è una pizzeria vegana a Chelsea che si fonde perfettamente in una strada piena di boutique di moda britannica. Il locale è di un color rosa tenue senza genere, che sa essere istantaneamente sia iconico che delicato.

Gli interni sono stati progettati da Child Studio, che ha sede a Londra, ed emulano l’estetica vintage dei bar per operai che servivano cibi e bevande modesti nei decenni passati. Lo studio ha utilizzato un modello di laminato Formica d’archivio degli anni ’50, che è sottile e simile al lino. Quando questo motivo viene creato in rosa scuro, appare invece fresco e moderno.

Questi pannelli di affascinante laminato rosa Formica sono incorniciati con legno di ciliegio e sono stati utilizzati anche per ricoprire i piani dei tavoli e del banco di servizio. Il rosa è stato abbinato ai colori usati su altri materiali come la panca per sedersi, creando un contrasto evidente. I pavimenti in piastrelle bianche e luminose e le pareti in verde acceso forniscono contrasto, mentre le linee a vista nella cucina sono state volontariamente intagliate.

Sull’altra parete ci sono giornali appesi e alcuni ornamenti rosa a decorare gli scaffali. Delle lampade piccole e semplici unita a un’intensa insegna al neon completano lo spazio interno, mentre all’esterno il rosa tenue si estende su tutta la facciata del negozio.

Child Studio ha affermato che l’ispirazione per questo design è arrivata dalle famiglie italiane che aprirono bar essenziali e moderni nel West End (alcuni di questi esistenti ancora oggi). All’epoca, i londinesi non sapevano che questo sarebbe stato l’inizio della “cultura del caffè” nel Regno Unito, con King’s Road al centro del movimento, attirando scrittori, musicisti e artisti di ogni provenienza.

Nina Bailey, Design Manager di Formica Group per il Regno Unito, ha dichiarato: “Questo è un uso stravagante e raffinato del laminato Formica, la perfetta espressione di un’atmosfera rilassante unita a sofisticate interazioni. L’uso di un colore distintivo e l’estetica chiara del design posizionano con forza il marchio Humble Pizza. È uno schema di design meravigliosamente fotogenico che ispirerà i clienti a correre a condividere online il loro momento rosa!”

“L’uso di un singolo tono con materiali diversi è efficace con il rosa tenue che dona un’atmosfera rilassante”, ha continuato Nina. “I designer hanno aggiunto elementi in legno di ciliegio, verde acceso e bianco per far sì che questa combinazione eviti di sembrare malaticcia e per renderla neutra se si parla di genere.”

Humble Pizza si trova a Chelsea, al 342 di King’s Road ed è aperto tutti i giorni dalle 12:00 alle 22:00.

Photo courtesy by Child Studio