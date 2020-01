Prada ‘Hyper Leaves’, un progetto speciale in collaborazione con Galeries Lafayette Paris Haussmann.

Dal 14 gennaio al 10 febbraio 2020 lo storico grande magazzino parigino presenta due pop up Prada, dedicati alle collezioni Donna e Uomo Primavera/Estate 2020, e quindici originali vetrine con allestimenti speciali ispirati al mondo della natura selvaggia.

Unendo realtà e immaginazione, il concept delle vetrine include diversi sfondi retroilluminati che mostrano vari paesaggi naturali – rami e macro foglie come Alocasia, Monstera, Fico o Felce – arricchiti da grandi loghi al neon triangolari Prada in verde o giallo. Le macro foglie diventano espositori; i pavimenti in colori a contrasto – verde, giallo, arancione e rosa – completano l’ambientazione.



Il pop up dedicato alla collezioni femminili – che riprende lo stesso concept – presenta un padiglione che ricorda una vera e propria foresta, costruita con rete metallica verniciata in verde e luci al neon su un pavimento di moquette verde. La superficie totale del punto vendita è di circa 77 metri quadrati. Lo spazio dedicato alle collezioni maschili, invece, è definito da un gigantesco baobab realizzato con rete metallica verniciata e luci al neon, e arricchito da tre loghi triangolari Prada. Grandi espositori e tavoli a forma di foglia, una parete con ripiani retroilluminata ispirata alla natura, pedane appendiabiti e pavimentazione verde arricchiscono lo scenario iper-realistico. La superficie totale del punto vendita è di circa 44 metri quadrati.

La collezione Prada Primavera/Estate 2020 propone per la donna capi in pelle scamosciata, maglieria tie-dye, caban in nylon, gonne ricamate e completi vintage in nappa; borse tra cui secchielli, cestini intrecciati con foglie di palma, mais e rafia e modelli in legno e corda. La collezione maschile comprende articoli in gabardine di cotone, camicie in popeline stampate, e capi vintage in nappa e in nylon colorato; e le calzature più rappresentative della stagione Primavera/Estate. Presentati durante la sfilata Prada Uomo Autunno/Inverno 2020, due modelli esclusivi di sneaker e stivali in versione limited edition saranno disponibili in anteprima presso Prada Hyper Leaves.