Il marchio Cottet si occupa di ottica e audiologia ed è leader del settore dal 1902. Per la realizzazione del nuovo flagshipstore di Barcellona, a Rambla Catalunya, è stato incaricato lo Studio di interior design huuun®.

Lo store ubicato in un palazzo di prestigio, si sviluppa su due livelli e copre una superficie di circa 1000 mq. E’ stato progettato con l’obiettivo di valorizzare sia la storia del brand, che di fornire un concept più moderno, dotandolo di aree esperienziali, con tecnologia avanzata ed attrezzature all’avanguardia.

IL LAYOUT

Il layout interno è caratterizzato da una serie di colonne doriche in ghisa che si stagliano su pareti spoglie, a conferire il particolare stile industriale dalle line sobrie, essenziali, nette. Le pareti e gli infissi, altamente funzionali ed ergonomici, sono stati realizzati pensando alle diverse esigenze espositive della merceologia in offerta, quali apparecchi acustici ed ottici. La tenue palette dei colori contribuisce a dilatare l’ambiente, nel quale si affacciano dispositivi tecnologici, come lo schermo digitale, dalla cornice antica, posto proprio dietro al bancone principale.



Il progetto di interior design di Cottet risulta alquanto affascinante, in quanto, qui, si trova la combinazione di vari materiali, quali essenze di quercia e betulla, strutture e vernici dai colori dominanti, come pannelli verde patina ed altri in vegetazione sintetica, insieme con l’alternarsi di diversi tipi di sistemi di illuminazione.

La pavimentazione dell’ingresso appare come la continuazione delle strade di Barcellona, in quanto coperta da lastre in cemento con disegno a forma di fiore: il panot, simbolo di Barcellona; pavimentazione che poi si unisce ad un parquet di quercia a geometria spina di pesce, chiaro riferimento dell’interno degli edifici dei secoli passati, che, però ben si accosta con l’arredamento ed i complementi situati nelle aree dedicate.

Le postazioni riservate alla “palestra visiva”, alla scelta delle lenti ed altri componenti espositivi, sono state lasciate grezze con intonaci bianchi; nelle pareti perimetrali si succedono pannelli a listoni di betulla con teche espositive retroilluminate ed altri elementi dal fondale bianco con ripiani, barre in ottone che si avvicendano a specchi tondi e rettangolari, o vegetazione sospesa, a conferire maggiore luminosità ed ariosità.

Il sistema di illuminazione consta di apparati luminosi che, a diverse altezze, generano la giusta luce a seconda dell’importanza dell’area. Il settore più tecnologico ed esperienziale è quello rappresentato da un grande schermo, dove è possibile provare gli occhiali per la corsa, per lo sci, il ciclismo, le immersioni, ed altre attività sportive; zone tematiche riguardanti le attività del brand Cottet informano la clientela circa i diversi tipi di lenti, filtri e trattamenti fotocromatici. La scala che collega i due piani è dotata di installazioni in doghe di quercia su fondo nero, dove trovano sistemazione quadri e fotografie con le collezioni storiche del brand.

Area 990 sqm, double levels

Retail Project Huuun® “Retail loves us” team, and Cottet staff

Designers Huuun® Miguel Lozano, Juan Yeste, Vanesa Giner

Photos courtesy Cottet

