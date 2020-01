Progetto Ristorante Forn De San Joan Palma di Maiorca

I proprietari del locale, la seconda generazione di una famiglia di albergatori di Maiorca, hanno incaricato gli architetti di EL EQUIPO CREATIVO per il restyling del loro famoso ristorante Forn de San Joan, ubicato proprio nel centro storico di Palma.

Posto in un antico panificio maiorchino del XIX secolo, il progetto di questo ristorante ruota soprattutto attorno alle lavorazioni artigianali dell’intreccio delle palme per la tradizionale produzione di cestini.

I designers, da sempre attenti ai valori storici e culturali del territorio, si sono pertanto focalizzati su elementi basilari già esistenti, quali la tutela dell’originale struttura in cotto del vecchio forno e l’inserimento di elementi che richiamano il cestino del pane, al fine di infondere quell’atmosfera accogliente, tipica dell’isola di Maiorca, dal sapore tutto mediterraneo. Mediante l’impiego di vari formati di piastrelle in ceramica e di componenti in terracotta per il rivestimento e con l’introduzione di barre in rame per le mensole, si è voluta ricreare proprio l’affascinante idea del forno del panificio di un tempo.

La hall di ingresso, uno spazio a doppia altezza, richiama l’aspetto delle vecchie panetterie con alte scaffalature, cariche di prodotti ed oggetti curiosi, che venivano usati nelle dispense; si aggiungono mensole in rame e vasi tipici delle cucine d’epoca; il bancone della zona bar è costituito dall’insieme di tegole originali in terracotta ben illuminato da grandi lampadari in vimini che fanno da filtro alla sala da pranzo principale.

La sala ristorante, che si trova in un mezzanino inferiore, è caratterizzata da elementi che richiamano la lavorazione dei vecchi cesti di vimini: una parete, a tutta altezza e tutta larghezza, si dispiega, in modo evanescente, con una geometria innovativa verso il soffitto, quasi in una sorta di canestro, pronto ad accogliere gli ospiti.

Quindi, la scelta di adottare questi materiali da intreccio ha dato la possibilità ai progettisti di celare alcuni angoli ed armonizzare l’intero contesto, che già si distingue per altre pareti rosse simile al vecchio forno in terracotta; il sistema di arredo è completato da originali poltroncine in vimini. La location è particolarmente suggestiva in un perfetto mix di ambienti e materiali che rendono ancora più indimenticabile l’esperienza.

Client Forn Projects

Design EL EQUIPO CREATIVO

Area 150 sqm

Photos courtesy Art Sanchez

