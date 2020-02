CAMPO MARZIO poker di aperture in Asia e in Europa.

Il brand racconta l’eccellenza italiana al mercato asiatico con una new opening ad HK e punta al travel retail con 3 opening a Madrid e Barcellona.

Campo Marzio, lo storico brand romano di pelletteria, accessori da viaggio e per il business, scrittura e regali, continua la sua crescita nel mercato asiatico ed europeo.

Dopo una prima apertura nel centro commerciale “Time Square” nella famosa Causeway Bay e una seconda nella “Golden Bell Gallery” in Queensway, questa terza boutique ad Hong Kong si posiziona all’interno di Tai Kwun, l’ex stazione di polizia centrale della città di epoca coloniale, riqualificata oggi in una destinazione culturale e commerciale, luogo di grande importanza per l’heritage di Hong Kong.

Il nuovo store si propone di diventare uno spazio alternativo dove, oltre ad esporre le migliori proposte del brand, si offriranno laboratori di scrittura, design e arte e dove sarà possibile conoscere e sperimentare, in un locale adibito a “sala della scrittura”. “Il Tai Kwun è per noi un nuovo esperimento, – dichiara Francesco Giovagnoni AD di Campo Marzio – nasce come progetto pilota dove il design, la cultura e lo stile Italiano si presentano ai nostri partner del grande mercato del Far East. La scelta della location non è casuale, rappresenta per noi un vero e proprio luogo di relazioni e di continue attività creative, il luogo perfetto per un brand come Campo Marzio, che trova fin dalle origini nel suo DNA elementi nobili e artistici come la scrittura”.

Il negozio si estende per più di 150mq con un innovativo interior design glam-chic, colorato e luminoso, curato in ogni dettaglio e con stili a contrasto : il pavimento in colata di cemento, elemento di recupero urbano, si alterna a eleganti lampadari dallo stile raffinato, un arredamento minimalista che mette in evidenza le forti nuance dei prodotti Campo Marzio.

Campo Marzio Tai Kwun, Hong Kong

Lo store di Hong Kong rientra nel progetto di crescita ed espansione dell’azienda che in Europa punta al travel retail con l’apertura di tre boutique monomarca negli aeroporti di Madrid – Adolfo Suárez e El Prat di Barcellona.

Quello degli aeroporti e delle stazioni ferroviarie è, infatti, un canale strategico per lo sviluppo del brand, che può beneficiare dell’altissimo flusso di viaggiatori che si spostano sempre di più da una parte all’altra del Mondo.

“Le travel Boutique rappresentano una magnifica opportunità per raccontare il marchio in maniera coinvolgente e totalizzante: durante i momenti di attesa del proprio volo, gli store Campo Marzio diventano lo spazio in cui fare esperienza accessibile dell’italian lifestyle, e trasformano questi momenti in occasioni in cui portarsi a casa l’emozione di un viaggio attraverso un prodotto di qualità” – racconta Giovagnoni .

Lo store di Barcellona (Terminal1) e i due negozi di Madrid (Terminal1 zona extra di Schengen e Terminal4 area imbarco) sono stati progettati con un’estetica moderna e spaziosa, dove le linee minimali dell’arredamento fanno sì che siano il prodotto e il colore a far da padrone, per offrire una piacevole esperienza di acquisto al cliente.

Campo Marzio Aeroporto Madrid

Ad oggi Campo Marzio è presente con 25 punti vendita monomarca diffusi in: Cina, Kyrgyzstan, Kuwait, Sud Africa, Colombia, Kazakistan e altri in vista di un potenziamento del network retail. I multimarca che ospitano le collezioni del brand sono 78, di cui solo 2 sul mercato domestico.

La società ha registrato nel 2019 un aumento del fatturato del 20% realizzando le vendite per il 50% in Italia e il 50% all’estero.