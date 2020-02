Progetto Cocktail Bar EL CHIRINGUITO.

El Chiringuito, nato sul forte entusiasmo dei proprietari Maura e Ivan, è il Cocktail Bar affacciato sul Lago di Como, nel cuore di Dongo.

Bernasconi Group ha progettato e realizzato l’arredamento con il desiderio di creare un ambiente informale, estremamente ricercato e personalizzato.

“Come in un Chiringuito Caraibico, il cliente si ritrova immerso in un locale dallo spirito easy e rilassato, dove si richiama la vita in riva al mare”.

Il bancone bar è il protagonista: in linea con il concept, ma in chiave attuale, il frontale è realizzato con cornici in ferro illuminate da strip led rgb e canne di bambù, made in Italy, non trattate e completamente biodegradabili. Fa da sfondo la parete, dipinta a mano, con rappresentazioni di foglie esotiche, attrezzata con una bottigliera in ferro e ripiani vetro dal carattere minimalista.

L’illuminazione incorporata negli arredi risalta l’ambientazione, mentre le lampade puntuali creano un effetto di naturale colpo di luce solare a chi entra nel Chiringuito.

Project El Chiringuito

Design and Building Contractor Bernasconi Group

Client Il gatto e la Volpe Snc

Area interna 55 mq

BERNASCONI GROUP

Bernasconi Group con sede in Galbiate, in provincia di Lecco, offre fondamentali soluzioni progettuali per la ristorazione ed il residenziale, con l’intenzione di raccontare gli spazi in modo sempre originale. Lo Studio, focalizzato nella progettazione di arredamenti per locali commerciali e nella fornitura di attrezzature professionali, è supportato inoltre dalla falegnameria interna

