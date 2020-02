IMOON@EUROSHOP 2020 Per vivere il retail #inadifferentlight

Imoon – leading player nel mercato internazionale dell’illuminotecnica per il settore del Food & Fashion Retail – annuncia la sua partecipazione ad Euroshop 2020 dove presenterà numerose novità di prodotto in anteprima mondiale, la strategica partnership con Schweitzer Project e i rivoluzionari concept di lighting design, firmati dal suo brand Makris. .

Nell’Imoon Village (Hall9 / D24), una delle superfici più estese del padiglione lighting, protagonista la carica evocativa delle molteplici scenografie di luce, che coinvolgerà il visitatore con stimoli sensoriali e percettivi, sempre più importanti nel Retail Design

Imoon Village: dove i sogni si avverano

Un concept espositivo che valorizza lo Store, come elemento costante del paesaggio urbano, in cui architettura, tecnologia e lighting design condividono uno spazio di sperimentazione stimolante. L’impronta Made in Italy dell’azienda si rispecchia nel sapiente uso dei 160 corpi illuminanti previsti nel progetto, in grado di plasmare universi paralleli, come il Food & Fashion, destinati a funzioni differenti. Il Retail Lighting Imoon, grazie a tecnologie di illuminazione integrate e connesse, definisce confini, circoscrive ambienti e, al contempo, si eleva a elemento di raccordo tra i 4 reparti Food, l’enoteca, il Lab, l’area Hospitality e il Fashion store, creato in collaborazione con North Sails.

Imoon e Schweitzer insieme, per il mercato tedesco

Durante la cinque giorni sarà presentata la prestigiosa partnership con Schweitzer. Due specialisti, connotati da una passione condivisa per l’eccellenza: i Team di entrambe le realtà metteranno a fattor comune la loro expertise nella co-progettazione di ambienti unici ed inediti. Il connubio tra innovativi concept di arredamento e lo studio e produzione di soluzioni di illuminazione all’avanguardia, valorizzerà la percezione estetica degli spazi commerciali in Germania, potenziandone la dimensione emozionale. Insieme anche a Euroshop: Imoon dà luce a The CIRCLE*, l’esclusivo stand di INTERSTORE|SCHWEITZER, secondo unastrategia progettuale all’insegna della flessibilità grazie alla modularità dei prodotti, ovel’illuminazione ricopre un ruolo polifunzionale in grado di adattarsi alle evoluzioni degli Store.

Imoon #EmpowerYourStore

Le aree freschi e panetteria sono il fil rouge che caratterizza trasversalmente il layout di tutti i punti vendita, svolgendo un ruolo strategico nell’attrarre e fidelizzare i consumatori. In tal senso, Imoon pone l’individuo al centro della progettazione illuminotecnica per guidarlo alla scoperta delle caratteristiche e qualità dei prodotti esposti. Macelleria, pescheria, ortofrutta e panetteria: sono quattro i reparti in scena a Euroshop, per cui l’azienda ha studiato scenografie di luce a più livelli, ricorrendo a LED tradizionali e speciali, posizionati a diverse altezze per un’illuminazione multifunzionale, che creerà atmosfere mutevoli. Temperature di colore e differenti tecnologie LED selezionate in relazione alla tipologia di articoli esposti e ai desiderata dei Retailer, per valorizzare la percezione dei contrasti o la naturalezza dei colori, a favore di un superiore comfort indoor e redditività degli spazi commerciali. Completano il tour l’enoteca, l’area hospitality e le corsie in cui la luce diviene elemento tangibile e materico per costruire luoghi d’esperienza. Inoltre, spiccano nell’hi-tech Lab, le tecnologie smart, anche wireless, grazie a cui l’illuminazione Imoon diventa dinamica e le soluzioni innovative che consentono anche il monitoraggio ambientale. Un’area di sperimentazione dove poter, infine, combinare riflettori e corpi illuminanti per giocare con la luce e i suoi effetti.

Con Makris, il design sposa l’innovazione tecnologica

Nel Fashion Retail tutto nasce da un’idea: incoraggiare, allo stesso tempo, sosta e movimento per attrarre e invogliare l’utenza a varcare la soglia che delimita lo spazio di vendita. Makris è creatività, originalità e voglia di lasciarsi ispirare dal mondo che ci circonda, senza limiti né convenzioni. Ogni Retailer è unico, come ogni sua istanza e proprio per questo richiede progetti su misura, realizzati appositamente da esperti designer. Il perfetto connubio tra l’eleganza delle soluzioni personalizzate Makris e sistemi tecnologicamente avanzati sono, infatti, alla base del flagship store, sviluppato per Euroshop in collaborazione con North Sails. Uno spazio in cui è protagonista l’illuminazione dinamica, che ispirandosi alla natura, governa con la tecnologia l’alternarsi del giorno e della notte, il cambio delle stagioni e i fenomeni atmosferici, creando innumerevoli variazioni di luce, in armonia con il sistema circadiano umano. Obiettivo di Makris è stimolare una sensorialità ricercata, forte ed esclusiva fin dalla vetrina, che per la sua connaturata trasparenza, oltre a promuovere una dialettica tra interno ed esterno, funge da specchio dell’immagine del brand.

“Ogni nostro progetto è connotato dalla ricerca del migliore equilibrio tra la necessità di un superiore comfort visivo, rendendo flessibile la luce nella tonalità e intensità ed il contenimento dei consumi energetici” dichiara Massimiliano Giussani, Direttore Commerciale Italia di Imoon e General Director di Makris che continua “la nostra unicità sul mercato deriva dalla capacità di offrire una consulenza qualificata e di progettare e produrre, con un lead time ridotto, soluzioni modulari tecnologicamente avanzate ed esteticamente accattivanti” e conclude “accompagniamo i nostri Clienti, in ogni fase del progetto, dedicando cura e attenzione allo sviluppo di nuovi concept illuminotecnici caratterizzati da rendimenti energetici sostenibili, al fine di garantire alle Insegne soluzioni esclusive, in grado di conferire un carattere distintivo ai diversi format”.

*E’ possibile visitare The CIRCLE solo previa registrazione: www.makeitsell.com/en/

Imoon

Fondata nel 2010, Imoon è leading player nella progettazione e produzione di soluzioni illuminotecniche, completamente Made in Italy, nei settori del Food & Fashion Retail. L’Azienda ha sede a Milano e si posiziona sul mercato come Partner capace di fornire ai propri clienti un servizio completo, seguendo ogni fase della progettazione: dallo studio preliminare, alle simulazioni illuminotecniche e modello di rendimento energetico, fino all’installazione, al fine-tuning del progetto e supporto post-vendita.

È, inoltre, in grado di sviluppare soluzioni personalizzate, grazie al brand Makris, nato dalla volontà di plasmare nuovi concept di illuminazione coniugati alla migliore tecnologia all’avanguardia. Imoon è una solida realtà internazionale grazie alle filiali in Regno Unito, Repubblica Ceca, Turchia, Sud Africa, Finlandia e ai partner commerciali in tutta la regione EMEA e nelle Americhe. Sono più di 40 i Paesi in tutto il mondo in cui sono presenti le soluzioni Imoon, che realizza circa 400 punti vendita all’anno, vantando collaborazioni con le più importanti insegne del Food Retail: Carrefour, Coop, Conad, Auchan, E.Leclerc, Migros, Silpo, Globus, Booths Supermarkets e Warner’s Budgens.

