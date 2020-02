L’industria Cosmetica porta a Cosmoprof Worldwide Bologna 2020 le novità del prossimo futuro

Cosmoprof Worldwide Bologna, l’evento B2B leader internazionale per l’industria cosmetica, si appresta ad inaugurare l’edizione 2020.

“Con i suoi 53 anni di storia, Cosmoprof Worldwide Bologna è ancora oggi un evento unico nel panorama fieristico internazionale –dichiara Gianpiero Calzolari, Presidente di BolognaFiere. – Cosmoprof è un evento di riferimento per operatori e aziende in tutto il mondo: l’evento ha scritto il passato del settore, facilita lo sviluppo presente del mercato, e offre una visione dettagliata e referenziata dell’evoluzione futura. L’edizione 2020 porterà a Bologna oltre 3.000 aziende – più del 70% provenienti dall’estero – e oltre 265.000 visitatori: risultati record, che rendono Cosmoprof una punta di diamante del nostro made in Italy, raggiunti grazie alla ollaborazione con Cosmetica Italia e con il supporto del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale e di ITA – Italian Trade Agency.”

Gianpiero Calzolari – Presidente di BolognaFiere

“L’industria cosmetica è un settore fiorente per l’economia italiana che nell’arco del tempo ha saputo, anche nelle congiunture più complesse, distinguersi per le dinamiche positive e spesso acicliche – dichiara Renato Ancorotti, Presidente di Cosmetica Italia. – Le previsioni per la chiusura del 2019 segnalano infatti un fatturato globale che tocca gli 11,6 miliardi di euro e in crescita di oltre 2 punti percentuali rispetto all’anno precedente; le esportazioni superano il 40% di questo valore e confermano quanto i prodotti delle nostre aziende siano apprezzati e riconosciuti per la loro qualità, sicurezza e innovazione in tutto il mondo. La bilancia commerciale continua a registrare anno dopo anno nuovi record e per il 2019 segnerà un ulteriore +5,5% per un valore di 2,9 miliardi, ponendoci nel confronto con altri settori solo dopo moda e vino. Forti di questi risultati e grazie alla solida partnership che ci lega a BolognaFiere permettendoci con Cosmoprof di promuovere questi valori, è con un ottimismo basato su solide basi che guardiamo al futuro del nostro settore”.

Renato Ancorotti – Presidente di Cosmetica Italia

“E’ una fiera molto importante che raccoglie l’intera filiera dell’industria cosmetica, dal design alla produzione – dichiara Ivan Scalfarotto, Sottosegretario di Stato al Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale. – È un caso emblematico che testimonia la capacità delle imprese italiane in questo settore ed il livello di competitività assoluto nei mercati internazionali che le nostre aziende sono in grado di raggiungere quando sono messe nelle condizioni di operare in un’ottica di sistema”

“Nei primi dieci mesi del 2019 l’export di settore del nostro Paese è aumentato del 4,4% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente, segnando un valore di 4,2 miliardi di euro – afferma Carlo Ferro, Presidente dell’Agenzia ICE. – Come ICE vogliamo quindi consolidare Cosmoprof come principale vetrina internazionale del settore, offrendo opportunità a un numero sempre maggiore di imprese e startup italiane che fanno dello sviluppo tecnologico e dell’innovazione un punto di forza della nostra competitività sui mercati internazionali”.

Anche per la prossima edizione, Cosmoprof Worldwide Bologna persegue un importante obiettivo: facilitare le opportunità di business di aziende ed operatori, e di conseguenza lo sviluppo del mercato cosmetico.

Confermata la suddivisione per target delle date di apertura, che nel corso delle ultime edizioni ha facilitato la visita degli operatori internazionali.

Da giovedì 12 a domenica 15 Marzo 2020 apriranno Cosmopack e Cosmo|Perfumery & Cosmetics, per favorire gli incontri tra produttori e specialisti della filiera, aziende di prodotto finito, buyer e retailer per i settori Profumeria e Cosmesi, Green & Organic e per Cosmoprime, l’area dedicata alla profumeria di alta gamma. Da venerdì 13 a lunedì 16 Marzo, spazio ai canali professionali di Cosmo|Hair & Nail & Beauty Salon, con la presenza dei titolari di saloni e centri estetici, hairstylist, acconciatori, onicotecniche e dei distributori specializzati in questi segmenti.

Aumenta l’area espositiva dedicata ai Country Pavilion: 23 padiglioni internazionali porteranno a Bologna le piccole e medie aziende beauty da tutto il mondo, svelando il loro esclusivo bagaglio di tradizioni e valori tipici del territorio: Belgio, California, Cina, Brasile, Francia, Germania, Giappone, Grecia, Indonesia, Israele, Corea, Latvia, Polonia, Romania, Spagna, Svezia, Taiwan, Turchia, UK, USA e, per la prima volta, Mongolia, Repubblica Ceca e Russia.

Tema guida dell’edizione 2020, la visione dell’industria cosmetica 2030: grazie alla collaborazione di partner autorevoli, tra i quali agenzie di trend e design, associazioni e testate giornalistiche internazionali, Cosmoprof ospita installazioni, seminari e iniziative che forniranno suggerimenti e idee per dare forma al Beauty 2030.

I SALONI DI COSMOPROF WORLDWIDE BOLOGNA 2020

A COSMOPACK, l’unico salone che ospita tutti i comparti della supply chain – contract manufacturing e private label, macchinari di processo e di confezionamento, packaging primario e secondario, applicatori, ingredienti e materie prime – aumentano gli spazi dedicati alle ultimissime tecnologie produttive, presentate dalle aziende leader dell’industria (22,9% del totale degli espositori di Cosmoprof 2020). Oltre ai padiglioni 20, 15, 15A e 18, cresce l’area 19PK, la sezione all’interno della hall 19.

In crescita l’area dedicata alle aziende leader specializzate in macchinari e soluzioni produttive nel padiglione 19PK. Per ottimizzare i percorsi di visita, lo sviluppo di Cosmopack prevede una divisione sempre più marcata tra le diverse specialità della filiera, e nel 2021 un intero padiglione sarà dedicato esclusivamente al macchinario.

Il padiglione 15 si conferma l’area di riferimento per i produttori internazionali specializzati in offerte full service per l’industria. Focus della hall 18 saranno ancora una volta le aziende OEM e packaging. Nel padiglione 20, accanto alle innovazioni del settore macchinario, troveranno spazio le aziende specializzate in packaging.

Iniziativa consolidata di Cosmopack, CosmoFactory quest’anno sarà la prima tappa di un percorso articolato in più tappe, nei padiglioni 14 e 19PK e nel The Mall, per mostrare in anteprima nuove soluzioni di filiera che possano integrarsi con le esigenze di sviluppo del canale retail. Protagonista dell’edizione 2020, una foundation adatta a molteplici tonalità di pelle: un prodotto in linea con le tematiche legate alla diversity e alla multietnicità della nostra società.

COSMO | PERFUMERY & COSMETICS si svolge in concomitanza con Cosmopack, per facilitare il networking tra i fornitori della supply chain e le aziende di prodotto finito: da giovedì 12 a domenica 15 Marzo aprono i padiglioni 16, 16A, 22, 26, 22T – dedicato alle aziende di Taiwan – 29B e 19 per le aziende di Profumeria e Cosmesi, il padiglione 21N dedicato all’universo green e Cosmoprime, nella hall 14. Complessivamente, le aziende del salone sono il 26,2% del totale degli espositori Cosmoprof.

In costante crescita nel corso delle ultime edizioni, Cosmoprime mostra in anteprima il futuro della cosmesi e del canale retail, area di ricerca ideale per i trend scouters che da tutto il mondo arrivano a Bologna, alla scoperta delle ultime tendenze. A Cosmoprime, la vocazione green delle aziende espositrici troverà spazio all’interno dell’area Green Prime.

L’Extraordinary Gallery offrirà una panoramica delle tendenze più attuali per il comparto, con brand indipendenti da tutto il mondo che racconteranno il proprio singolare approccio al beauty a distributori, compratori e rappresentanti delle catene retail più importanti a livello internazionale. Al suo interno, The Green Selection indicherà gli espositori con prodotti naturali.

Zoom on Emerging Prime ospiterà le aziende presenti per la prima volta a Cosmoprof e caratterizzate da una proposta altamente innovativa, per soluzione di prodotto, per ingredienti o per strategia di marketing e di distribuzione.

L’area Profumeria e Cosmesi ospita l’offerta espositiva più indicata per operatori e distributori operanti nel mass-market. Le aziende con prodotti green per la gdo trovano spazio all’interno del padiglione 21N.

COSMO | HAIR & NAIL & BEAUTY SALON è il punto di riferimento per gli operatori per il canale professionale e ospita il 50,9% del totale degli espositori dell’edizione 2020. Il meglio per il settore Hair trova spazio nei padiglioni 25, 31, 32, 33 e 35. Quest’anno l’area è interessata dalle attività di ristrutturazione del quartiere fieristico, e dal prossimo anno nuovi spazi permetteranno una distribuzione delle aziende più produttiva.

Il comparto Beauty & Spa ospita le aziende specializzate in prodotti e servizi per l’estetica applicata. Anche quest’anno, titolari e operatori di centri estetici avranno a disposizione i moderni spazi nei padiglioni 28, 29 e 30. Il Nail ospiterà nel padiglione 36 i professionisti dei centri estetici alla ricerca delle novità prodotto e delle ultime tendenze di nail art.

LE OPPORTUNITÀ DI BUSINESS DI COSMOPROF WORLDWIDE BOLOGNA 2020

Cosmoprof è un appuntamento imprescindibile per il business degli oltre 265.000 operatori presenti a Bologna, grazie ai servizi specifici che di edizione in edizione hanno facilitato il networking e il rapporto domanda-offerta in fiera.

Il Buyer Program strumento consolidato del network internazionale Cosmoprof, offrirà due postazioni di incontri all’interno dell’area espositiva, con una lounge all’interno di Cosmoprime per retailer e compratori specializzati nei canali profumeria e cosmesi, e una lounge nel The Mall, a disposizione dei distributori e dei compratori per i canali professionali.

A caratterizzare l’edizione 2020 di Cosmoprof, anche un’evoluzione di Cosmoprof MyMatch, l’innovativo software di match-making tra buyer ed espositori: quest’anno, oltre ai contatti invitati a Bologna dalle agenzie ITA e dalle Camere di Commercio Italiane all’estero (CCIE), potranno accedervi anche i buyer che si registreranno prima della manifestazione.

Anche i giornalisti e gli influencer accreditati potranno usufruire dei servizi del software esclusivo di Cosmoprof Worldwide Bologna: sarà quindi più semplice scoprire le novità presentate in manifestazione per ciascun settore, e contattare quindi gli espositori per ricevere materiali informativi ed eventualmente pianificare un incontro presso lo stand per vedere il prodotto dal vivo. A loro volta, le aziende espositrici avranno a loro disposizione un ulteriore strumento per incrementare il proprio business: la comunicazione e le voci degli oltre 1.500 giornalisti ed influencer che ogni anno giungono a Bologna per scoprire cosa ci riserverà il settore beauty per il futuro.

ALLA SCOPERTA DEI TREND DI COSMOPROF 2020: LA COLLABORAZIONE CON ABIBY

Cosmoprof Worldwide Bologna 2020 e la startup italiana Abiby, e-commerce con vendita in abbonamento di beauty box esclusive, racconteranno insieme le tendenze del mondo della bellezza. In occasione di Cosmoprof, Abiby realizzerà una speciale beauty box, selezionando il meglio delle proposte degli espositori, per presentare a giornalisti e influencer i prodotti must- have di Cosmoprof 2020 per una beauty-routine di tendenza. A completare la box, un magazine illustrativo con le principali caratteristiche dei prodotti selezionati, realizzata con un linguaggio fresco e un design originale e accattivante: un’ulteriore opportunità di visibilità per le eccellenze presenti a Cosmoprof Worldwide Bologna.

BEAUTY GIVES BACK HOSTED BY BOUTIQUE: A COSMOPROF LA BELLEZZA È ANCHE BUONA

Per il secondo anno consecutivo, Cosmoprof ospita Beauty Gives Back – hosted by Boutique, l’iniziativa benefica nata dalla collaborazione con La forza e il sorriso Onlus, l’associazione – patrocinata da Cosmetica Italia – che aiuta le donne che affrontano il cancro a ritrovare la fiducia in sé stesse e a riscoprire la propria bellezza. Ubicata al centro servizi, l’area permetterà agli operatori che da tutto il mondo arriveranno a Bologna, dal 12 al 16 marzo, di portare a casa una selezione di prodotti cosmetici a fronte di una piccola donazione. L’iniziativa suggerisce un approccio differente al prodotto beauty, che oltrepassa i consueti concetti legati ai valori di mercato o alle percentuali di incremento dei fatturati, e che riunisce aziende ed operatori in una buona causa, in nome della solidarietà per le donne in trattamento oncologico. Perché nell’universo dedicato alla bellezza, senza la bontà, si è tutti meno belli.

BolognaFiere Cosmoprof, società del gruppo BolognaFiere, ha portato il format Cosmoprof in tutto il mondo.

Oltre agli eventi a marchio Cosmoprof a Bologna, Las Vegas, Mumbai e Hong Kong (con Cosmoprof Worldwide Bologna, Cosmoprof North America, Cosmoprof India e Cosmoprof Asia), il gruppo ha recentemente annunciato la prima edizione di Cosmoprof CBE ASEAN, in programma nel 2020 a Bangkok, in Tailandia, con focus sull’industria cosmetica del Sud-Est asiatico. Nel 2020 debutterà anche South China Beauty Expo, evento dedicato al comparto professionale in Cina. BolognaFiere Cosmoprof partecipa in qualità di agente di vendita internazionale all’organizzazione di manifestazioni dedicate al mondo beauty in mercati strategici per la crescita del settore, con un focus specifico in Sud America e Asia. Tra queste, Beauty Fair – Feira Internacional de Beleza Profissional, a San Paolo, in Brasile, dedicata agli operatori professionali e ai distributori locali del settore hair. Nuovi progetti sono in programma per i prossimi mesi, con particolare attenzione a mercati emergenti, di sicuro interesse per l’industria cosmetica.

Cosmoprof Worldwide Bologna rientra dal 2015 nel piano straordinario di promozione del Made in Italy nel Mondo del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale in Italia e di ITA – Italian Trade Agency, con la collaborazione di Cosmetica Italia.

www.cosmoprof.com