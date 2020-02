Presentati a Milano gli spazi e il logotipo del museo. In aprile qui la premiazione e la mostra del XXVI Compasso d’Oro.

Gli spazi del nuovo ADI design Museum – Compasso d’Oro di Milano sono pronti: il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana e il sindaco di Milano Giuseppe Sala li hanno visitati, accompagnati dal presidente ADI Luciano Galimberti e dal presidente della Fondazione ADI Collezione Compasso d’Oro Umberto Cabini.

La sede del nuovo museo si trova a Porta Volta, al centro dell’area ristrutturata tra le vie Ceresio e Procaccini, in una piazza-giardino aperta al pubblico cui si accede da via Ceresio 7 oppure direttamente dal piazzale del Cimitero Monumentale.

La visita agli spazi espositivi principali del museo. Da sinistra: Umberto Cabini (Presidente di Fondazione ADI Collezione Compasso d’Oro); Giuseppe Sala (Sindaco di Milano), Luciano Galimberti (Presidente ADI); Attilio Fontana (Presidente di Regione Lombardia); Lara Magoni (Assessore al Turismo, Marketing Territoriale e Moda, Regione Lombardia).

Il nuovo museo ha sede negli edifici industriali restaurati che hanno ospitato nel Novecento prima un deposito dei tram milanesi e poi un grande impianto di distribuzione elettrica dell’Enel. Avrà una superficie espositiva di 2.400 metri quadrati, cui si aggiungono 600 metri quadrati destinati ai servizi (foyer, caffetteria, bookshop), circa 1.500 metri quadrati di magazzini e circa 500 metri quadrati di uffici, dove ADI trasferirà nei prossimi mesi la sua sede.

Nell’ADI Design Museum il pubblico troverà, insieme con mostre a tema, gli oggetti premiati con il Compasso d’Oro che dal 1954 ADI raccoglie nella Collezione storica, affidata a una fondazione appositamente costituita e riconosciuta dal 2004 come bene culturale di interesse nazionale.

La conferenza stampa di presentazione degli spazi

È stato presentato anche il logotipo – creato da Ico Migliore, Mara Servetto (Migliore+Servetto Architects) e Italo Lupi – che distinguerà tutte le attività del nuovo museo: un polo culturale che vuole presentare il design al grande pubblico come il risultato della collaborazione di successo tra la creatività dei progettisti e l’intelligenza produttiva delle aziende.

“Questo museo”, commenta il presidente ADI Luciano Galimberti, “è il luogo dove il design sarà presentato al grande pubblico non solo come fenomeno creativo, ma anche come impegno concreto dei progettisti e delle imprese per una società e per un ambiente più vivibili.”

“Desideriamo che il muovo museo sia un luogo di incontro non solo per gli specialisti”, conclude il presidente di Fondazione ADI Umberto Cabini, “ma per il grande pubblico degli utenti di un design che migliora la vita di tutti.”

L’ingresso provvisorio: a lavori terminati un passaggio aperto al pubblico collegherà con via Bramante questa nuova piazza milanese e permetterà di comunicare direttamente al pubblico l’attività e i contenuti del museo

In occasione della presentazione degli spazi è stata annunciata anche la prima manifestazione che li animerà: il 18 aprile 2020, alla vigilia della Milano Design Week 2020, il XXVI Compasso d’Oro ADI sarà il primo nella storia del premio a vedere la consegna dei riconoscimenti e la mostra dei prodotti scelti dalla giuria internazionale nei nuovi spazi.

L’apertura al pubblico del museo è prevista per il giugno 2020.

www.adidesignmuseum.org

Photo credits © 2020 Roberto De Riccardis / Fondazione ADI Collezione Compasso d’Oro