Flagship Store ULYSSE NARDIN Ginevra.

Situata nella capitale dell’orologeria di lusso, a Ginevra, in Quai du Général-Guisan 10, la boutique Ulysse Nardin si sviluppa su una superficie di 180 mq. ed è interamente dedicata alle collezioni della Maison.

Con riferimenti che lo evocano, senza essere spiccatamente dettagliati, il mare è il protagonista principale di questo progetto, fresco e luminoso. Come lo scorcio di un panorama, la nuova concept boutique di Ulysse Nardin richiama l’ordine naturale del mondo: il mare in basso, il cielo in alto e l’orizzonte che li separa.

Giocando la carta del contemporaneo e del naturale con l’uso di materiali nobili, grezzi, patinati o spazzolati, sui quali il tempo può lasciare una traccia, la boutique Ulysse Nardin ottiene un contrasto audace con le facciate del palazzo storico che la ospita.

Lo spazio dispone di una varietà di dettagli che rimandano all’orologeria da navigazione marina, counters display in pietra grezza (un composto minerale liscio in alcune parti e ruvido in altre), come quello delle rocce sommerse, preziose lampade semitrasparenti in vetro di Murano soffiato, sospese come gocce d’acqua che cadono dal cielo, vetrine e paraventi che evocano l’aria e l’orizzonte, tocchi di blu che fanno eco al «blu Ulysse Nardin», e per estensione al blu del mare, per terminare con il legno di quercia color sabbia a ricordare la superficie della terra, la profondità e la costa…, un mix che trasporta dentro e fuori dall’acqua, in un’ambiente chic e zen.

Il design è vibrante, in completo contrasto con i suoi colori e densità; infatti, il mare e l’acqua sono presenti ovunque nella boutique, in tutte le loro forme, in un balletto di trasparenze e di luce. Il movimento, i riflessi luminosi ed il contrasto trasparenza/opacità sono stati pensati per donare un’impressione di leggerezza ed eleganza: un tuffo profondo dove il tempo è sospeso….

Fondato da Bertrand Fairerol, lo Studio si occupa di architettura, spaziando dalla progettazione di edifici al design di interni ed al retail. Grazie al team di architetti di Londra e Parigi è attivo a livello globale e riconosciuto per la collaborazione con i maggiori brand internazionali.

