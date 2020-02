Il Ristorante Piur della famosa catena di ristoranti valenciani, specializzati nella preparazione di pizze, è l’ultimo progetto dello Studio multidisciplinare spagnolo Masquespacio.

Il progetto del ristorante, che aderisce totalmente alle strategie dettate dal marchio, prende posto nel grande edificio dell’Art Nouveau del Mercato Centrale di Valencia e comprende circa 500 mq, organizzati in diverse aree private con morbide poltroncine e sedute rivestite di velluto, dove poter vivere una food experience completamente nuova, all’insegna della genuinità dei prodotti in offerta, nel perfetto rispetto della tradizione valenciana.



Interior design

L’interior design è caratterizzato da un sistema di illuminazione fatto di molteplici lampade che riprendono i decori delle facciate del Mercato, mentre l’inserimento di materiali che ricordano la natura, come i listelli in legno per la realizzazione del bancone, delle pareti divisorie in combinazione con piccole piastrelle in terracotta, usate, invece, per i rivestimenti di pilastri, pareti, panche, richiamano il calore ed i profumi del mediterraneo.



Questo ambiente combina sapientemente i riferimenti alla storia architettonica dell’edificio che lo ispira, offrendo un’atmosfera accogliente per regalare, a chi lo frequenta, un break dalla routine quotidiana con un’ospitalità familiare. E questo calore che ricorda le mura domestiche viene così descritto nell’affermazione di Ana Hernández, direttrice creativa di Masquespacio: “Questa realizzazione è una manifestazione di onore e rispetto nei confronti di uno dei più importanti edifici di Valencia”.

Client Piur

Location Valencia

Design Masquespacio

Area 500 sqm

Photos courtesy Luis Beltran

Suppliers and materials

Engineering Eva Marco

Contractor Perpendicular

Bespoke Furniture Design Masquespacio

Bespoke Lighting Design Masquespacio

Tiles Vicente Camps

Microcement Cement Design

Chairs Sancal

