Flagship Store CAROLINA HERRERA New York

Il noto brand del lusso Carolina Herrera ha incaricato lo Studio Spacemith per la ristrutturazione del flagship store di tre piani, situato a New York in Madison Ave.

L’obiettivo principale del progetto è stato quello di offrire alla clientela una shopping experience sontuosa, in un ambiente confortevole ed accogliente.

Spacesmith, in collaborazione con i designer dello Studio Mellone e Chiara de Regi, ha utilizzato gli elementi caratteristici del brand per dare vita ad uno spazio capace di contenere e rendere riconoscibile la filosofia della Casa di moda.

“I famosi architetti di Spacesmith hanno saputo rispondere alle esigenze progettuali per definire, in questa sede di New York, un focus importante per il mercato, grazie al suo grande fascino e che pienamente soddisfa la committenza”, ha dichiarato Giuseppe Celio, Chief Operating Officer di Carolina Herrera.

Nuove tende da sole, con accattivanti bordi rossi, danno un tocco di colore alla facciata esterna bianco sporco dell’edificio; l’ingresso è stato ampliato con doppie porte francesi e tutte le vetrine sono state sostituite.

Il primo piano è dedicato all’abbigliamento femminile, dove nicchie espositive ad arco si alternano a frammenti neoclassici della residenza e conferiscono agli interni l’atmosfera tipica di una villa di altri tempi; il pavimento con piastrelle in pietra esagonali, in bianco e nero, sovradimensiona inaspettatamente l’intera boutique; una maestosa scala elicoidale, ricoperta da un tappeto dalle tinte in armonia, conduce al secondo piano.

Ogni piano ha comodi posti a sedere dalle grandi forme, nei toni del rosa, fucsia e turchese e con salottini centrali. Il terzo piano accoglie le collezioni per la sposa, dove arredi color cipria ed un lampadario di fiori rosa Venini, realizzato appositamente, incarnano, ancora una volta, gli aspetti più affascinanti e seducenti della femminilità.

Spacesmith, Studio di interior design, specializzato in ristrutturazioni, e nuove costruzioni per clienti del settore privato e pubblico. Spacesmith è composto da architetti, designer, pianificatori di spazi e project manager altamente qualificati. Con meticolosa cura per il concept ed i dettagli di ogni progetto, realizza spazi ed ambienti su misura, che riescono a trasmettere sapori ed atmosfere diverse, dalla forte personalità.

Photos courtesy Bjorn Wallander

