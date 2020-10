MYKITA Store Monaco di Baviera.

Il brand di occhiali MYKITA ha aperto un negozio a due passi da Maximilianstraße, il famoso quartiere dello shopping di lusso.

Situato in una posizione strategica ad angolo, il nuovo store MYKITA presenta un design innovativo e offre le sue collezioni hand-craft in un’atmosfera accogliente, dove elementi storici incontrano arredi unici nel loro genere e dettagli moderni. Per il brand di occhiali con sede a Berlino, questo è il terzo negozio in Germania.

Rompendo la tradizione degli eleganti e minimalisti precedenti negozi MYKITA, quest’ultimo è frutto di uno sforzo collaborativo tra il brand tedesco e lo studio di architettura di Stephanie Thatenhorst.

Dietro alla facciata splendidamente ristrutturata dell’edificio storico del 1881, finestre e porte ad arco sovradimensionate creano un grande e imponente ambiente all’interno del negozio, realizzato esclusivamente in materiali di alta gamma, con superfici in marmo, specchi di bronzo, luci in vetro e mobili su misura progettati dal team di Thatenhorst.

MYKITA ha rivisitato i suoi codici stilistici, aggiungendo nuovi elementi moderni e di contrasto all’eleganza classica che da sempre distingue il brand. Il piano terra del negozio si caratterizza per la grande parete completamente bianca: il MYKITA WALL, firma del brand e area di esposizione delle collezioni.

