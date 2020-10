SUPERFACES PREVIEW: tutte le ultime tendenze sulle superfici a Rimini.

L’unico evento italiano in presenza dell’anno dedicato alle superfici innovative, in programma alla fiera di Rimini di Italian Exhibition Group dal 19 al 21 novembre, si arricchisce ampliando i servizi per espositori e visitatori.

Dal 19 al 21 novembre 2020 le ultime tendenze nelle superfici d’arredo saranno sul palco a Superfaces Preview, evento ibrido organizzato da IEG EXHIBITION GROUP anteprima dalla fiera omonima in programma nel 2021.

L’evento si rivolge ad un pubblico di architetti, rivenditori, distributori e contractor per presentare una panoramica completa sul mondo delle novità estetiche e di prodotto di tutti i materiali da rivestimento, con un focus sulle evoluzioni spinte dalla situazione attuale.

La Mostra Skins & Faces sarà il cuore creativo dell’evento dove le aziende potranno raccontare i propri materiali attraverso un concept originale. Estetica e Innovazione sono le parole chiave: il nuovo format permette al visitatore una full immersion nel mondo delle superfici, toccando gli aspetti estetici, tecnologici e tecnici, con aree espositive che offrono visibilità alle aziende e ai loro prodotti più innovativi.

SUPERFACES vuole essere un marketplace delle superfici resilienti, viniliche, resina e cemento, legno e fibre naturali, e in generale di tutti i materiali di nuova generazione, realizzati con innovative lavorazioni o nuove combinazioni.

Ad arricchire l’offerta espositiva incontri, workshop ed eventi saranno svolti all’interno della Digital Arena, un palco creato per accogliere i visitatori che potranno partecipare agli eventi in presenza grazie alle sedute distanziate (secondo le normative in vigore) e che, attraverso lo streaming, permetterà di connettere virtualmente il pubblico da remoto. Un’area dedicata anche agli espositori che potranno utilizzare lo spazio per presentazioni aziendali.

Grazie a quest’innovativa integrazione digital, Superfaces intende presentare il settore a 360° attraverso diversi strumenti complementari: una formula che mette al centro l’incontro fisico tra le persone e il contatto diretto con i materiali in esposizione, ma capace di riverberare i suoi contenuti anche attraverso i canali digitali.

IEG – Italian Exhibition Group, l’organizzatore dell’evento, ha ripreso già nel mese di settembre la programmazione degli eventi on site grazie all’adozione del protocollo di sicurezza contenuto nel piano #safebusiness, elaborato lo scorso maggio dal tavolo di lavoro fra la società fieristica e le sue controllate, tecnici e operatori internazionali.



Superfaces vuole quindi essere l’esposizione delle idee di un settore che ha riportato al centro delle tendenze il concetto della casa come confort zone, offrendo soluzioni innovative e concrete.

www.superfaces.it