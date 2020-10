ALFAPARF MILANO apre il primo salone monomarca.

Alfaparf Milano, il brand italiano attivo nel settore dell’hair care professionale, inaugura il suo primo salone monomarca in Viale Certosa 40 a Milano, a pochi minuti da M5 Portello.

Negli ampi spazi del salone, il cliente entrerà in un ambiente moderno ed essenziale in cui trovare servizi e trattamenti professionali dedicati alla bellezza dei capelli realizzati grazie all’expertise dei migliori hairstylist.

Oltre ai trattamenti per capelli è presente anche la Belvedere Hair Academy; l’accademia dedicata alla formazione e preparazione dei clienti parrucchieri Alfaparf Milano e dei futuri hairstylist del gruppo. Non solo un semplice salone, quindi, ma un vero e proprio hub dedicato alla salute e alla bellezza del capello che spazia dai trattamenti cosmetici per migliorare la salute del capello, alla colorazione, alla formazione promossa dall’Accademia, alla possibilità di acquistare i prodotti utilizzati direttamente in loco.

Il nuovo spazio Alfaparf Milano si estende su una superficie di 200 mq ed è arricchito dall’installazione artistica di Sergio Pappalettera, uno dei più influenti direttori artistici italiani, dedicata alla città, e che richiama i valori alla base del brand: imagine, do, enjoy e share.

Pappalettera commenta così l’opera: “Questa installazione si rifà a un percorso che feci durante i miei studi in Triennale qui a Milano, con una mostra che si chiamava “Il gioco del mondo”. Il gioco esprime anche la gioia, che è una delle parole chiave di Alfaparf Milano. L’opera è composta da dei pannelli che si muovono, perché rispecchiano il brand, che è dinamico, ha sempre voglia di muoversi e cercare nuove soluzioni ed è proiettato verso il futuro. Per questo ho citato Giove, figura mitologica ma anche un pianeta sempre in movimento. Anche le citazioni sui pannelli rimandano a Milano e sarà possibile scombinare quest’opera al piacimento delle persone che verranno a vederla”.

La filosofia che Alfaparf Milano porta nel suo salone di Viale Certosa 40 è quella che da 40 anni porta avanti con successo, improntata sulla qualità dei prodotti e sulla cura del rapporto tra cliente e brand, elementi che Alfaparf Milano non ha trascurato neanche durante il periodo di lockdown, con varie iniziative che spaziavano dai tutorial realizzati dagli hairstylist del gruppo sulla pagina Facebook ufficiale, alla APP Alfaparf Store, che ha permesso ai clienti di rimanere in contatto con il proprio salone di riferimento e ricevere i prodotti professionali preferiti direttamente a casa.