CAMICISSIMA: nuovo store a Casablanca.

Camicissima apre un negozio all’interno del Marocco Mall di Casablanca.

Già presente in Africa con quattro stores in Sudafrica e uno di recente apertura presso l’aeroporto del Cairo, Camicissima sbarca ora in Marocco con un punto vendita di 70 metri quadrati all’interno del Marocco Mall di Casablanca, considerato, in virtù dei suoi 350 negozi, il più grande centro commerciale del Nord Africa.

Il Marocco è stato selezionato in virtù dell’urbanizzazione sempre più rapida e importante che sta affrontando negli ultimi anni, grazie alla realizzazione di opere di ingegneria civile ed urbanistica.

“Credo che il nostro prodotto possa trovare in Marocco un mercato interessante. Dal 1994 a oggi, il 51 per cento dei marocchini si è spostato a vivere in città, mentre prima era solo il 43 per cento, e questo dato è in rapidissima crescita. Abbiamo quindi accolto questa nuova sfida con grande entusiasmo, fiduciosi che la nostra proposta di un total look dallo stile italiano possa essere apprezzata anche qui, come accade già oggi negli altri Paesi del continente africano”, ha sottolineato Fabio Candido, presidente di Fenicia Spa.