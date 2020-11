Lo Studio di interior design balbek bureau firma il concept per SAY NO MO

Say No Mo è uno straordinario centro estetico con un nuovo format che affronta il problema degli stereotipi del design nel settore.

Principale intento di balbek bureau è stato quello di interrompere la tradizionale percezione di salone di bellezza.

CONCEPT

L’intervento progettuale dello Studio balbek bureau segue la linea guida dettata dalla proprietaria canadese, attenta alle esigenze ed al massimo comfort di tutti i fruitori. E la perfetta sintonia e la condivisione tra le parti ha materializzato uno spazio poliedrico situato a Kiev in Shota Rustavely Street.

Il centro benessere Say No Mo è disposto su un’area di 200 mq., e occupa due piani di un edificio storico. L’atmosfera degli interni si eleva tra soffitti alti 4 metri ed è definita da pareti curve e geometriche spezzate da una caratteristica parete parallela.

Il piano terra prevede una serie di ambienti funzionali all’attività, tra i quali la reception, il lounge, la postazione bar, manicure e pedicure; il piano seminterrato ospita le aree dedicate al trucco, alla cosmesi, trattamenti estetici, servizi ed attrezzature.

DESIGN

Reception

Un tratto caratteristico del salone è focalizzato nell’area reception e suscita un immediato effetto wow: una parete divisoria in calcestruzzo ad arco “spezzato” è l’espressione metaforica degli “stereotipi infranti” del settore della bellezza. Questo muro, costruito con una colata di quintali di calcestruzzo, ha comportato un procedimento di lavorazione che è durato più di quattro mesi.

Anche il bancone della reception è stato realizzato in calcestruzzo ed è costituito da un elemento lapideo grezzo, al quale si affianca un particolare salottino d’attesa con mobili essenziali e con un caminetto sospeso.

Bar

Altri componenti che si distinguono in questi interni sono gli abbinamenti con pannelli dorati arrotondati; pareti e colonne avvolte da lastre dorate separano l’ingresso, il salone, l’area ristoro e la zona pedicure; pareti irregolari, ripiani e divisori sono rivestiti da lamine in acciaio inox lucido, trattato al nitruro di titanio (dello spessore di 0,5 mm). Il bancone del bar è placcato in metallo nero con saldature grezze, rese intenzionalmente prominenti, mentre il piano è realizzato in materiale composito dello spessore di 12 mm.

Pedicure

La zona pedicure è collocata su una pedana ergonomica che permette di lavorare in sicurezza; la pedana è dotata di cassetti scorrevoli integrati e lavabi ad uso del personale; al centro un lavabo accostato a due vasche da bagno. Gli interni di questa area sono dipinti nei toni chiari dove contrastano accenti dorati, a fornire quel senso di pulizia degli ambienti sterili.

Manicure

Il corridoio che conduce alla postazione dedicata alla nail art presenta una sedia sospesa, diventata uno dei punti Instagram preferiti dai visitatori del salone. Durante il livellamento del massetto di cemento è stato scoperto un bacino d’acqua, profondo 2 metri e, qui, lo Studio di architettura ha deciso di mantenerlo, riempiendolo di palline colorate ricoperto da un piano in vetro.

Makeup, Trattamenti estetici

Il livello “-1” del salone si trova al piano seminterrato. L’esigua area fruibile, la mancanza di luce naturale ed i soffitti bassi hanno reso necessario l’utilizzo di grandi specchi e di intonaci bianchi rendendo lo spazio più fresco e luminoso.

Interior design balbek bureau

Architects Slava Balbek, Sofiia Hupalovska, Nataliya Stukonog

Project Manager Natalia Kozak

Area 200 sqm

Location Kyiv, Ukraine

Photos courtesy Yevhenii Avramenko

balbek bureau

Lo Studio di architettura ed interior design, con sede a Kiev, è stato fondato dall’architetto ucraino Slava Balbek. balbek bureau progetta grandi spazi commerciali in Ucraina, Europa, Stati Uniti ed Asia. La missione di balbek bureau è consolidare la posizione dell’Ucraina nel settore dell’architettura e del design, mediante la creazione di spazi moderni che soddisfino le esigenze delle generazioni, ed in grado di mutare le funzionalità a seconda del loro utilizzo. E il messaggio che gli architetti trasmettono, attraverso i loro progetti, è che l’architettura e l’interior design sono un potente strumento di cambiamento.

