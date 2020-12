I nuovi colori Terrazzo di HI-MACS®

Parlando di tendenze in materia di superfici, c’è uno stile che ha avuto un’enorme influenza sugli interni residenziali e commerciali. Si tratta dello stile Terrazzo, che ha conquistato qualsiasi settore del design ed è, sempre più spesso, utilizzato per la realizzazione di pavimenti e rivestimenti.

In linea con le ultime tendenze contemporanee, HI-MACS® presenta due nuovi incredibili colori ispirati alla Terrazzo-mania: Terrazzo Classico e Terrazzo Grigio.

HI-MACS® Terrazzo può essere utilizzato per progetti residenziali, commerciali o pubblici di qualsiasi superficie o stile, ed è particolarmente adatto per spazi molto frequentati come ristoranti, negozi e bar.

Le origini di questo stile risalgono ai pavimenti veneziani del XVIII secolo, ma è solo negli Anni Venti che inizia la sua vera scalata. Il design grafico caratterizzato dal particolare contrasto della trama punteggiata, imperfetta e asimmetrica, si è evoluto nel corso del tempo fino a trasformarsi nel motivo astratto così apprezzato oggi.

I nuovi colori HI-MACS® Terrazzo sono estremamente versatili, grazie ai toni neutri di Terrazzo Classico ed al mood industriale di Terrazzo Grigio.

HI-MACS® è perfetto per qualsiasi applicazione, che si tratti di rivestimenti murali, bar, piani di lavoro, postazioni di servizio o piani di tavoli per progetti commerciali, oppure zone doccia, lavabi, piani cucina o isole di ambienti residenziali. Realizzato con un mix di minerali, acrilico puro e pigmenti naturali, questo materiale Solid Surface è termoformabile, privo di giunti, igienico e resistente al tempo ed alle macchie.

Numerosi Certificati Internazionali riconoscono HI-MACS® per le sue proprietà igieniche, l’elevata qualità dell’aria negli spazi indoor e per essere un materiale privo di emissioni e nanoparticelle. Resistente inoltre allo sporco, ai batteri ed ai prodotti chimici aggressivi, questo Solid Surface dalla texture liscia e non porosa non presenta giunti in cui i germi possano annidarsi, offrendo la massima tranquillità per la salute di case e spazi pubblici.

HI-MACS® Terrazzo, nelle versioni Classico e Grigio, arricchisce la gamma colori della pietra acrilica di ultima generazione, consentendo a proprietari di case, designer, architetti, costruttori e progettisti di adottare questo stile su superfici e rivestimenti murali.

Photos courtesy © Studio Podrini – HI-MACS®

