FABBRICATORINO arriva a Roma

Una piccola boutique dedicata agli occhiali apre nel cuore della città eterna.

Il progetto di ristrutturazione è firmato Italia and Partners.

Nel cuore di Roma, a due passi da via Cola di Rienzo e dal centro dello shopping capitolino, apre un nuovo negozio di ottica, piccolo e prezioso come un gioiello.

È la presenza romana di FABBRICATORINO, un marchio storico per l’occhialeria, fortemente legato al tema dell’artigianalità e del prodotto made in Italy, che ha voluto aprire una filiale nella capitale per raggiungere più facilmente una clientela affezionata al brand e ampliare il proprio raggio d’azione.

In uno spazio di poco meno di 20 mq, si è voluta creare una piccola e ricercata boutique dell’occhiale, trasformando la ridotta superficie in un punto di forza: il risultato è stato ottenuto giocando sui valori dell’accoglienza e della personalizzazione, riservando la massima cura ad ogni scelta e ad ogni dettaglio.

Qui, lo studio di architettura Italia and Partners è riuscito a realizzare un ambiente esclusivo, con un gusto per l’artigianalità, funzionale e dall’atmosfera raffinata, puntando su materiali pregiati e con un richiamo alla tradizione.

Ad esempio, per offrire subito a chi entra un’impronta di carattere, per la pavimentazione è stata scelta una piastrella di grande formato di Ceramica Sant’Agostino, molto colorata, che richiama gli antichi “seminati” veneziani, posta a contrasto con le pareti in una tonalità delicata, un carta da zucchero chiaro, e con le poltroncine in velluto rosa.

Il richiamo alla tradizione artigianale si ritrova nell’impiego del noce canaletto, abbinato all’ottone. Due materiali in grado di regalare un tocco particolare all’intero ambiente, utilizzati sia nel bancone che nelle parti espositive per gli occhiali.

Il soffitto è caratterizzato da una gola nera, rettangolare con gli angoli smussati, in cui sono stati inserite le luci Laserblade di iGuzzini, per un risultato pulito ed essenziale ma, al tempo stesso, con un accenno decorativo. Il nero continua, come un tratto di matita, a disegnare i bordi frontali delle mensole e arrivando poi all’insegna, nella quale ritrova l’ottone per un risultato pulito ed essenziale, per un mood coerente all’intero progetto.

Dal punto di vista progettuale, si è intervenuti sulla struttura precedente, ottimizzando la distribuzione degli spazi. Grazie alla decisione di chiudere una scala che si trovava sul fondo del negozio, è stato possibile rendere l’ambiente più arioso e ricavare spazio utile per l’attività. Qui sono state realizzate su misura alcune armadiature, per riporre i materiali, con ante a scomparsa push-pull, che celano la parte operativa.

“Obiettivo dell’intervento di ristrutturazione”, spiega l’architetto Matteo Italia, “era creare un ambiente accogliente, elegante, che risultasse spazioso e arioso nonostante la metratura ridotta. Abbiamo inoltre lavorato molto sulla funzionalità, studiando linee di passaggio comode e pratiche sia per il cliente che per gli ottici. Il risultato è un piccolo gioiellino, elegante e discreto, perfettamente coerente con il brand FABBRICATORINO.”