Superfici intarsiate YOKO design Leonardo Sonnoli

Il linguaggio grafico in cui Leonardo Sonnoli esprime il know-how De Castelli dà vita ad un gioco di superfici intarsiate, dove la precisa inclinazione dei tasselli ornamentali allude ad un codice estetico fatto di segni enigmatici.

Yoko è un sistema di moduli in lamiera nera DeLabré con inserti in ottone o rame spazzolato, che accoglie la casualità, come metodo per la creazione di composizioni sempre uniche e originali.

Yoko unisce disegno grafico e sapienza artigiana in un esito visuale di grande eleganza che trae ispirazione dall’arte moderna e contemporanea.

Yoko è disponibile in moduli in lamiera nera DeLabré con intarsi in ottone o rame spazzolato. È disponibile in 4 modelli combinabili per una massima libertà di composizione.

Dimensioni 30×30 cm – Spessore 4 mm

