Le lampade Axolight si tingono delle nuance Pantone 2021

Il Pantone Color Institute ha annunciato i colori dell’anno 2021: sono Ultimate Gray – Pantone 17-5104 e Illuminating – Pantone 13-0647. Si tratta di un grigio pieno brillante, né troppo chiaro né troppo scuro, tipico del design nordico, e un giallo carico ma non senape né aranciato. Un mix cromatico solido e vitaminico al tempo stesso. La scelta segna non solo una tendenza cromatica, ma vuole essere – quest’anno più che mai – un vero e proprio messaggio di forza e positività.

I due colori sono già visibili nel catalogo di lampade Axolight, scelti per l’eleganza evergreen del grigio e la vivacità del giallo, con cui arredare gli ambienti contract e domestici.

Ideata da Manuel Vivian, la lampada Bell è rivestita in fettucce di tessuto pongé superliscio ignifugato e viene proposta in 10 colori, tra cui l’energizzante giallo.

Caratterizzata da una forma “a campana” più o meno allungata a seconda del diametro, che varia da un minimo di 45 cm fino ad un massimo di 180 cm, è disponibile in versioni da soffitto, da parete e a sospensione.

Layers è una collezione di lampade a sospensione di grandi dimensioni, progettate per un uso singolo o a grappolo. La designer Vanessa Vivian ha ideato 8 diverse forme geometriche agganciabili una all’altra, secondo i gusti e le esigenze di progettazione, per ottenere una soluzione illuminante unica e altamente coreografica. Anche a luce spenta, infatti, Layers è un’opera scultorea che valorizza l’ambiente.

La struttura metallica è rivestita di tessuto ignifugato pongé superliscio messo in posa manualmente. Numerose sono le combinazioni di colori: oltre a 10 monocromatici, Axolight propone anche due varianti multicolor, una solare e accesa (rosso, rosso bordeaux, arancio, giallo oro), l’altra più neutra e rilassante (grigio scuro, grigio chiaro, bianco).

Una palette cromatica vivace caratterizza la collezione di lampade Muse del designer Sandro Santantonio, ispiratosi formalmente alle corolle dei fiori che si schiudono al sole. Colori, volumi, misure personalizzabili rendono Muse una lampada estremamente poliedrica e adatta alle più diverse ambientazioni, dalla casa al contract. La collezione comprende versioni da tavolo, parete, soffitto e a sospensione, con il rivestimento in tessuto elasticizzato, sfoderabile e lavabile, disponibile in diversi colori (bianco, giallo, arancio, rosso, fucsia, rosa, viola, blu, azzurro, verde, multicolor) e patter (a fiori o a “sticks”). I colori vivaci, le linee flessuose, le trasparenze del tessuto rendono Muse un’esplosione di allegria.

Voluttuosa e contemporanea, Skirt trova ispirazione nella moda, più specificamente nella forma della gonna, omaggio allo stile e all’eleganza Made in Italy. Il paralume plissettato, realizzato con strati di tessuto TREVIRA CS ignifugo, viene proposto in 10 colori e veste tutti i modelli della collezione: da tavolo, soffitto, parete e a sospensione. Grazie alla variegata gamma di misure a catalogo – da 50 a 150 cm -, Skirt offre una versatilità d’impiego unica, sia in ampi spazi contract per un effetto scenografico che negli ambienti domestici per un tocco di stile in più.

Disegnata da Manuel Vivian, Spillray è una collezione eclettica ed elegante che comprende sia singole lampade che composizioni in linea (6 o 10 luci) o a grappolo (da 3 a 12 luci). Il diffusore in vetro – trasparente o nelle tonalità dell’arancio, rosso, grigio e bronzo – filtra la luce che riflette sulla montatura in metallo cromato contribuendo a creare sofisticati giochi di luci. Le lampade delle collezioni Spillray si inseriscono naturalmente negli ambienti casa e contract.