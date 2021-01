Jusbox Perfumes apre il primo flagship store a Milano

Jusbox Perfumes, brand del Gruppo Beauty San S.p.a., apre il suo primo flagship store in via Della Spiga 1 a Milano.

Il flagship store Jusbox Perfumes è un luogo inedito. Uno spazio dove conoscere e sperimentare lo straordinario mondo della profumeria artistica attraverso un codice universale e contemporaneo: la musica.



“Music has a perfume” è il mantra di una esperienza sinestetica unica, espressa dall’insieme di forme linee, materiali, colori, materie prime, suoni, note olfattive.

Ogni dettaglio è percezione di una ricerca, di una cura assoluta per ogni singolo prodotto. Una sperimentazione formale che esplicita i canoni della tradizione dell’arte della profumeria in un linguaggio originale. “Siamo nati negli anni ’70 e siamo cresciuti con l’amore per lo stile dei nostri tempi” – dichiarano Chiara e Andrea Valdo.

Negli anni settanta la musica si unisce all’arredamento creando un tutt’uno, permettendo ai due mondi di dialogare perfettamente. Gli elementi d’arredo, i rivestimenti e finiture scelte, presentano forme e tratti grafici che evocano il dinamismo e la “vibrazione” musicale, in una citazione formale che va dal Futurismo al Design Radical anni ‘70.

Mobili di design e forme che riconducono a creazioni di Ettore Sottsass. Gli inaspettati contrasti cromatici dei moduli espositivi, gli elementi tessili che restituiscono un’esperienza tattile oltre che visiva, e le differenti linee geometriche disegnate sulle superfici a parete, esplicitano un’attenzione al dettaglio, alla ricerca della qualità delle materie prime, che sono i valori su cui si fonda il marchio Jusbox Perfumes.

Le citazioni formali sono impresse anche nelle superfici vibranti della texture dei rivestimenti a parete che evocano le sale e gli studi di registrazione, e nelle soluzioni espositive modulari ispirate ai classici elementi espositivi dei vinili. Il flagship Jusbox Perfumes diventa quindi una sorta di time tube capace di raccontare forme retrò che evocano uno stile vintage con una forte connotazione moderna. Ogni elemento conduce all’emozione.

Il Flagship store è un percorso sensoriale, un viaggio nel tempo, nelle forme, nel loro colore e nella loro essenza. Il negozio apre con un jukebox interattivo, che, reinterpretando l’iconico oggetto. crea un lessico nuovo e biunivoco nella percezione della relazione tra profumo e musica.

Le note musicali si connettono alle note olfattive Jusbox Perfumes, ispirate alle icone ed ai generi musicali, che hanno lasciato un segno nella storia influenzando intere generazioni ed hanno sconvolto i canoni della musica per aprire strade inesplorate.



L’esplorazione continua attraverso la tecnologia contemporanea. Un test emozionale conduce alla scelta non soltanto di una essenza ma di una espressione della propria identità olfattiva, delle proprie emozioni. Un corridoio quasi segreto svela un salotto dedicato a chi vuole vivere l’esperienza olfattiva in modo rilassato ed intimo, magari ascoltando, con il giradischi tradizionale, un vinile scelto dalla collezione presente e acquistabile nello store.

In quest’area sarà fruibile e acquistabile anche una selezione di libri e oggetti in edizione limitata, sempre ad ispirazione musicale. Inoltre è disponibile un servizio di personalizzazione del flacone di ultima generazione, che permette di imprimere in modo indelebile qualsiasi emozione e suggestione.

Attraverso un tablet è possibile scrivere un messaggio da serigrafare sulla bottiglia, scegliendo ogni dettaglio stilistico inclusivo di immagini, oppure utilizzando la propria grafia. Un viaggio sensoriale, una percezione emotiva, della musica, del design, del profumo.

www.jusboxperfumes.com