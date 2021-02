A IL CENTRO apre VESTOPAZZO

Stile e carattere per il nuovo punto vendita di bigiotteria ed accessori moda.

A IL CENTRO di Arese, le novità non finiscono mai. L’iconico mall alle porte di Milano continua a stupire i propri visitatori che possono, da ora, scegliere tra le diverse collezioni di Vestopazzo, il brand italiano che propone bigiotteria e accessori moda ispirati alle emozioni di luoghi e viaggi.

I gioielli sono un grande classico da regalare (e regalarsi) in qualsiasi occasione. Al mall di Arese, Vestopazzo (ingresso 1, piano terra) ha una risposta per tutti i gusti: fashionist, eco-friendly, essential e original. Ogni personalità ha la sua espressione.

In particolare, Vestopazzo propone un’ampia gamma di collezioni connotate da diversi materiali tra cui: i prodotti in alluminio 100% riciclato lavorato a mano, i bijoux placcati in argento e oro e quelli realizzati in ottone.

Vestopazzo porta con sé il tema del viaggio. Con il tempo e con l’esperienza, il brand ha costruito una rete di artigiani e fabbricanti, affiancando loro un solido team di style e design. La ricerca della produzione si distingue per la sua sperimentazione e artigianalità, dando vita a bijoux unici che raccontano storie sempre diverse.

IL CENTRO – Bigiotteria on the road

VESTOPAZZO: brand italiano che opera da più di 25 anni nel settore della bigiotteria e accessori moda. Propone un lifestyle ricco di luoghi, viaggi e suggestioni che hanno come obiettivo la “cura” del sé, dell’altro e del mondo, raccontato attraverso una grande varietà di prodotti unici. Vestopazzo nasce nel 1994, dalla voglia di imparare, conoscere e sperimentare le realtà artigianali di paesi lontani. La passione per la manualità trasforma ogni prodotto in un pezzo unico.