Espai Mietis, una boutique ricca di fantasie e toni pastello tra forme, texture e contrasti

L’universo della pelletteria Mietis si rispecchia nel flagship store ideato dagli architetti di Evvo Retail.

La boutique “Espai Mietis”, brand di accessori in pelle fondato dalla designer di moda Maria Fontanellas, si trova nel cuore del quartiere Poblenou, nella zona est di Barcellona, uno dei quartieri industriali dalla spiccata identità visiva, sia dal punto vista estetico che architettonico, in quanto accoglie al suo interno opere di artisti contemporanei, aree commerciali insieme con antichi palazzi accuratamente ristrutturati.

Il progetto, firmato dai designers di Evvo Retail, ha comportato la conservazione dei volumi esistenti in tutto il loro splendore e pregni delle caratteristiche storiche legate alla peculiarità del quartiere.

La realizzazione che si estende su una superficie di 257 mq., è composta di una sovrapposizione di strutture esistenti e di nuovi “sottospazi”, e definisce un ambiente in un totale equilibrio di pieni e vuoti che incarna perfettamente l’essenza dell’universo del brand.

Il percorso narrativo include altri protagonisti, quali pareti divisorie ad arco che non fungono esclusivamente da elementi plastici, ma come entità in grado di calibrare la luminosità, garantita altresì dal raffinato lucernario sullo sfondo della boutique; le tre arcate contigue, che si discostano dal muro in mattoni a vista, permettono una maggior profusione di luce ed, allo stesso tempo, fungono da “separatori figurativi” tra l’architettura antica e quella contemporanea: un’armonica coesistenza di opere vecchie e nuove.

Qui, anche i vari passaggi tra i vari ambienti ed il punto focale della boutique sono collegamenti con l’immaginario affascinante e colorato del brand. L’impiego di materiali industriali, come l’alluminio ed il cemento, contrastano con trame eleganti e teatrali come i tendoni in velluto le cui ondulazioni concave e convesse riflettono e rifrangono le luci.

Il design che si ispira, in molti tratti, a forme e colori del grande fenomeno culturale di Memphis, è arricchito da complementi decorativi realizzati dalla stessa designer che danno quel tocco magico ad uno spazio, dove è possibile non solo fare acquisti, ma anche sognare ad occhi aperti.

Armonia dello spazio

Lo spazio Mietis è stato concepito per creare un’esperienza immersiva in rapporto con una realtà parallela, multisensoriale ed accogliente, capace di stimolare l’immaginazione e trasportarla nell’universo dinamico del brand. Infatti, la designer Maria Fontanellas, reinterpretando il minimalismo del gruppo Memphis, ha unito diversi toni pastello per dare origine ad un contesto visivo stimolante, dove ogni angolo suscita l’emozione e lo spirito creativo della designer.

I materiali particolarmente freddi, come l’alluminio ed il cemento, si contrappongono ad altri elementi, come le tende di velluto, che danno luogo ad angoli eclettici ed inusuali; forme curvilinee e pannelli ondulati dall’elevata luminosità riportano ad un mondo incantato dall’irresistibile atmosfera fatata.

Photos courtesy Nerea Garro